Crash d'hélicoptère au Kenya: le chef du renseignement de l'Equateur et cinq Américains tués

Photo d'archives de Michele Sensi-Contugi lors d'une conférence de presse à Quito le 18 juin 2024 ( AFP / Rodrigo BUENDIA )

Le chef du renseignement de l'Equateur, Michele Sensi-Contugi, son épouse, ainsi que cinq ressortissants américains, sont morts mercredi dans un accident d'hélicoptère au Kenya, ont indiqué les autorités américaines et équatoriennes.

Au total, sept personnes ont péri quand l'hélicoptère qui les transportait pour une excursion s'est écrasé dans le centre du Kenya, avait annoncé plus tôt dans la journée à l'AFP l'autorité d'enquête sur les accidents aériens (AAID) du pays.

Cinq citoyens américains font partie des victimes, selon un porte-parole du département d'Etat américain.

Le pilote, également tué dans l'accident, était un ressortissant kényan, a indiqué la chaîne américaine ABC news, citant un commandant de police local.

Le chef du renseignement de l'Equateur, 44 ans, était un proche du président de droite Daniel Noboa, à la tête d'un pays plongé dans une grave crise sécuritaire.

Nommé directeur du renseignement en 2024, M. Sensi-Contugi a occupé simultanément le poste de ministre de l'Intérieur pendant quelques mois. Avant d'entrer dans la fonction publique, il était un homme d'affaires millionnaire du secteur de la mode.

Il était également le représentant de M. Noboa au sein d'entreprises publiques, notamment la compagnie pétrolière nationale Petroecuador.

Son épouse, Stephany Hollihan, a également été tuée dans le crash. Agée de 42 ans, elle était une amie de la Première dame Lavinia Valbonesi, et créatrice de mode.

"Aujourd'hui, Michele et Stephany sont partis bien trop tôt. Je pense à leur famille, en particulier à leurs enfants et à leurs parents", a déploré sur X le ministre équatorien des Infrastructures et des Transports, Roberto Luque.

"Aujourd'hui est un jour très triste et douloureux. Il y a des moments où les mots ne suffisent pas pour comprendre ni pour expliquer une perte aussi inattendue", a déclaré sur X la vice-présidente équatorienne María José Pinto, qui a présenté ses condoléances. Le gouvernement a décrété trois jours de deuil pour la mort du fonctionnaire et de son épouse.

Opérations suspendues

L'Assemblée nationale équatorienne a annoncé sur X que le drapeau du Palais législatif, dans la capitale Quito, serait mis en berne pendant trois jours.

La chaîne américaine en langue espagnole Telemundo a parallèlement annoncé que l'un de ses hauts responsables en Floride, José Alberto Suárez, était mort dans l'accident.

"Nous sommes bouleversés d'apprendre la tragique nouvelle que José a été tué dans un accident d'hélicoptère au Kenya", regrette dans un communiqué César Conde, président du groupe d'information de sa maison mère NBCUniversal News Group.

L'hélicoptère, un EC-130-B4, fabriqué par le groupe européen Eurocopter (désormais Airbus Hélicoptères), s'est écrasé à 09H13 (06H13 GMT) près du mont Ololokwe, à environ 250 km à vol d'oiseau au nord de Nairobi, selon l'autorité kényane de l'aviation civile (KCAA).

"L'hélicoptère transportait des touristes pour un vol d'observation du panorama", a déclaré à l'AFP Fredrick Kabunge, directeur de l'AAID, "il y avait sept personnes à bord de l'hélicoptère, un pilote et six passagers" et "il n'y a aucun survivant".

Les équipes de secours ont "découvert l'appareil détruit par l'impact et l'incendie qui a suivi", a-t-il ajouté.

Des enquêteurs de l'AAID avaient été dépêchés sur les lieux de l'accident pour enquêter sur les causes de celui-ci, a indiqué M. Kabunge.

"Les opérations ont été suspendues jusqu'à demain (jeudi) en raison de l'obscurité et de la complexité du terrain", a déclaré mercredi soir à l'AFP David Nkoroi, chef de la police de la région de Samburu, lieu de l'accident.

L'ambassade des Etats-Unis au Kenya a indiqué être en liaison avec les autorités locales, et offrir une assistance consulaire.

Le mont Ololokwe, montagne sacrée du peuple samburu dont le sommet s'élève à 2.000 mètres d'altitude, est une zone de randonnée touristique. Des entreprises spécialisées offrent aussi des survols en hélicoptère.

Le 1er mars, six personnes, dont un député, avaient péri dans l'accident d'un hélicoptère qui s'était écrasé dans l'ouest du Kenya.

Luis Carlos Ávila a été nommé nouveau chef des services de renseignement par intérim, selon un décret publié mercredi.