Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street : rebondit dans l'après-midi avec détente taux information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 23:05









(CercleFinance.com) - Wall Street a longtemps évolué sans direction, le rouge l'emportant à la marge au-delà de la mi-séance... puis quelques acheteurs se sont enhardis alors que les T-Bonds bénéficiaient d'une franche embellie (-6 à -7Pts de rendement).



Le S&P500 est repassé dans le vert et grappille 0,45%, le NASDAQ avance de +0,85%, le Dow Jones réduit sa perte à -0,25%.

Le Nasdaq-100 engrange 0,9% dans le sillage de Broadcom +5,3%, Tesla +4,5%, Marvell Techno +3,9%, AMD +3,4%.



Wall Street ne semble pas redouter de grosses surprises du débat Trump/Harris sur la chaîne ABC et à la veille des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.

Certains stratèges font remarquer qu'il existe actuellement de nombreuses raisons de se tenir à l'écart du marché, citant pêle-mêle le ralentissement de la croissance américaine, les inquiétudes sur l'économie chinoise ou encore la perspective de l'élection présidentielle américaine de novembre.



Les investisseurs devraient donc hésiter à trop s'engager en attendant la publication, demain, des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, qui pourraient permettre d'en savoir plus sur les intentions de la Fed.



Des chiffres mitigés pourraient compliquer la tâche de la banque centrale américaine, qui entend commencer à réduire ses taux d'intérêt à partir de la semaine prochaine.



Les investisseurs estiment, à tort ou à raison, que la Fed a trop tardé pour agir au regard de la dégradation d'un certain nombre d'indicateurs économiques.



La probabilité d'une baisse de taux de 50 points de base le mercredi 18 septembre est évaluée à 29% tandis qu'elle passe à 71% pour une baisse de 25 points, selon le baromètre FedWatch de CME Group.



Les chiffres de demain n'en sont que plus attendus, ce qui devrait conduire bon nombre d'intervenants à garder leurs munitions au chaud.



Les marchés obligataires US ont bien progressé en fin de journée : le rendement du T-Bond '10 ans' efface -5,7Pts à 3,664%, celui du '2 ans' de -75Pts à 3,596%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.