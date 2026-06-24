Wall Street rebondit avec des hausses généralisées alors que le prix du pétrole chute fortement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +1,03 %, S&P 500 +0,66 %, Nasdaq +0,65 %

* Les valeurs du secteur des biens de consommation discrétionnaire mènent la hausse

* Les constructeurs immobiliers s'envolent après l'annulation par Trump de la signature du projet de loi américain sur le logement

* Micron publiera ses résultats après la clôture

(Mise à jour avec les cours de milieu d'après-midi et les commentaires des analystes) par Twesha Dikshit et Joel Jose

Les principaux indices de Wall Street ont progressé mercredi, affichant des hausses généralisées après deux séances consécutives de baisse, la forte chute des cours du pétrole ayant soutenu le moral des investisseurs, qui attendaient la publication des résultats de Micron .

Les cours du pétrole ont chuté à leur plus bas niveau depuis le début de la guerre avec l'Iran, alors que davantage de pétroliers devaient quitter le détroit d'Ormuz. Le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran avait fait savoir à Washington qu'aucun péage n'était exigé.

Les compagnies aériennes et les opérateurs de croisières ont progressé, l’indice S&P 500 des compagnies aériennes de transport de passagers .SPLRCALI clôturant en hausse de 4,4 % à un plus haut historique. Les valeurs industrielles .SPLRCI ont progressé de 1,8 %.

Alors que les valeurs technologiques, qui avaient connu une forte hausse, subissent à nouveau des pressions, d’autres secteurs du marché, tels que la santé et les biens de consommation courante, ont profité de la situation ces derniers jours.

" On observe un léger mouvement de prise de bénéfices dès les premiers sommets , si l’on examine certains titres qui ont été délaissés, en particulier hier, et les secteurs vers lesquels les capitaux se dirigent ", a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management.

" On observe une rotation très nette: les investisseurs se désengagent des titres qui ont atteint des sommets et reviennent vers des valeurs sous-évaluées ou quelque peu négligées. "

Les inquiétudes concernant les dépenses financées par l’endettement des hyperscalers et une Réserve fédérale potentiellement plus restrictive ont alimenté la baisse du marché cette semaine, faisant perdre plus de 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière au Nasdaq 100.

La volatilité accrue des valeurs technologiques a renforcé l’attention portée aux résultats de Micron, attendus après la clôture, car l’entreprise est l’un des principaux bénéficiaires de la demande en forte hausse émanant des sociétés qui investissent des milliards dans les infrastructures d’IA. Le titre a bondi de plus de 250 % en 2026 et affichait en dernier lieu une baisse de 1,3 %.

Neuf des onze principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, le secteur des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD enregistrant la plus forte hausse avec 2,4 %.

À 11 h 42 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 527,17 points, soit 1,03 %, à 52 194,01, le S&P 500 .SPX gagnait 48,75 points, soit 0,66 %, à 7 414,21 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 165,68 points, soit 0,65 %, à 25 752,72.

Les titres des promoteurs immobiliers ont bondi après que Donald Trump a annulé la signature prévue d’un texte de loi bipartite visant à accélérer la mise à disposition de logements abordables. Hovnanian Enterprise HOV.N a bondi de 13, 5%, tandis que Pultegroup PHM.N et Toll Brothers TOL.N ont progressé respectivement de 9,4 % et 8,4 %.

Les développements au Moyen-Orient ont été suivis de près, les États-Unis et l’Iran présentant des versions contradictoires sur toute une série de questions clés, notamment les incitations financières accordées à l’Iran, le contrôle du détroit d’Ormuz et la guerre menée par Israël au Liban.

L’optimisme quant à la fin de la guerre et les fortes prévisions de croissance des bénéfices ont mis l’indice S&P 500

.SPX sur la voie de sa plus forte hausse trimestrielle depuis six ans, malgré les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt.

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les traders misent désormais davantage sur une deuxième hausse des taux de la Fed d’ici fin décembre, alors qu’ils tablaient auparavant sur une seule hausse de 25 points de base.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), indice d’inflation de référence de la Fed et suivi de près, pourrait apporter jeudi de nouveaux éclairages sur l’orientation de la politique monétaire.

Parmi les autres titres en mouvement, Cerebras Systems

CBRS.O a chuté de 17,3 % après que le concepteur de puces a prévu, dans son premier rapport depuis son introduction en bourse, que ses marges bénéficiaires annuelles seraient inférieures à celles du premier trimestre.

Hertz HTZ.O a chuté de 28 % après que la société de location de voitures a déclaré s'attendre à ce que son bénéfice de base ajusté du deuxième trimestre se situe près de la limite inférieure de sa fourchette de prévisions et a annoncé un projet d'émission de 100 millions de dollars d'actions ordinaires.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,56 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,55 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 21 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 3 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 167 nouveaux plus hauts et 105 nouveaux plus bas.