Wall Street rebondit après trois séances dans le rouge

par Stephen Culp et Niket Nishant

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, marquant un léger rebond après trois séances consécutives de repli, les investisseurs ayant cherché à réaliser de bonnes affaires parmi les valeurs et secteurs les plus affectés par les récentes baisses sur le marché.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,56%, ou 295,01 points, à 53.061,89 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 35,16 points, soit 0,46%, à 7.666,63 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 118,05 points (0,45%) à 26.217,83 points.

Les gains des trois principaux indices de Wall Street ont toutefois été limités, alors que la hausse des rendements obligataires s'est poursuivie dans un contexte de craintes à propos de l'inflation et des niveaux de dette.

Par ailleurs, les échanges de tirs entre les Etats-Unis et l'Iran ces derniers jours, pour la première fois depuis juillet, ont alimenté les doutes sur une issue au conflit et maintenu les prix énergétiques à des niveaux élevés.

Un prolongement du conflit laisse craindre des pressions plus larges sur les prix, avec la perspective que les banques centrales mondiales soient contraintes de relever leurs taux d'intérêt.

"La guerre continue plus longtemps qu'espéré. Quand elle sera finie, les prix de l'énergie vont redescendre et l'inflation ne sera plus tellement un problème", a commenté Lauren Cassidy, directrice des investissements de Founders 100 ETF, à Dallas. "En parallèle, nous venons d'avoir une saison record des résultats, avec des fondamentaux portés par l'adoption accélérée de l'IA", a-t-elle ajouté.

Nvidia NVDA.O , poids lourd de l'intelligence artificielle, a terminé en hausse, de 3,2%, de même que d'autres fabricants de semiconducteurs, dont Micron MU.O et Qualcomm QCOM.O qui ont pris respectivement 2,4% et 2%. Parfois en difficulté au fil de l'été, le secteur dans son ensemble s'est inscrit dans le vert.

A noter également, Dell DELL.N a bondi de 15,8% après avoir relevé ses prévisions annuelles.

Uber Technologies UBER.N a progressé de 1,6% après avoir annoncé un plan de licenciement de 10% de ses effectifs.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(version française Jean Terzian)