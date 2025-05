Wall Street: rebond effacé au final, le BTC flambe à 111800$ information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 08:14









(CercleFinance.com) - Les indices US finissent inchangés (Dow Jones à 0,00%, S&P500 à -0,03%), à l'issue d'une séance où le vert à longtemps dominé (jusqu'à +0,8% pour le Nasdaq-100 qui conserve +0,15% au final) mais qui s'est soldée par des allègements au cours de la dernière demi-heure, ce qui a ramené les scores à zéro.



Mais compte tenu du niveau très élevé des taux, de chiffres plutôt inquiétants côté immobilier, la résilience de Wall Street peut étonner.



Les T-Bonds ont flirté avec leurs pires niveaux depuis fin octobre 2023 jusqu'à la mi-séance avant de se détendre un peu avec le repli des indices US... mais le marché obligataire reste sur la pente descendante.



Le T-Bond '10 ans' s'est un peu détendu de 4,620% en matinée vers 4,545% et le '30 ans' de 5,14% vers 5,06% (ce qui reste proche des pires niveaux depuis octobre 2023, et depuis 2008).



A noter côté technos les bonnes performances de Marvell +2,9%, Palo-Alto +2,7%, Crowdstrike +2,2% et Tesla +1,8%.



Le secteur des semi-conducteurs termine assez nettement dans le rouge (le 'SOXX' lâche -1%) et peu après la clôture, Target a dévissé de -15% en renonçant à fournir des 'guidance': la direction cite un climat économique très incertain 'du fait des tarifs douaniers' et un 'comportement des consommateurs hautement imprévisible'.



Les derniers chiffres US publiés ce jeudi sont contrastés : la surprise du jour, c'est le rebond de +1,5Pt de la croissance dans le secteur privé.



Selon S&P Global, l'indice 'PMI composite' bondit de +1,5 et ressort à 52,1 en estimation flash pour le mois en cours, à comparer au plus bas de 19 mois de 50,6 observé en avril.



L'indice reprend ainsi de la distance par rapport au seuil fatidique des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité globale.



'La croissance de l'activité et les attentes de production demeurent historiquement faibles, sur fond des inquiétudes actuelles au sujet de l'impact des droits de douanes sur la demande, les chaînes logistiques et les prix', tempère S&P Global.



La hausse du PMI contraste avec les ventes de maisons existantes aux Etats-Unis : elles se sont tassées de 0,5% en avril par rapport au mois précédent, à un taux annuel désaisonnalisé de quatre millions, selon les données mensuelles communiquées par la National Association of Realtors.



Le prix médian des ventes de maisons existantes a augmenté de 1,8% sur un an pour s'établir à 414.000 dollars, un sommet historique pour le mois d'avril et le 22e mois consécutif de hausse des prix d'une année à l'autre.



Alors que les prix affichés sont de plus en plus inabordables pour 80% des américains, le stock de logements existants invendus a grimpé assez logiquement de 9% par rapport au mois précédent pour s'établir à 1,45 million à la fin d'avril, soit l'équivalent de 4,4 mois d'offre au rythme actuel des ventes mensuelles.



Si les vendeurs ne baissent pas leurs prix, les transactions vont encore chuter et les stocks vont continuer de gonfler.



Côté énergie, le baril de pétrole recule de -1,5% vers 60,50$ sur le NYMEX.



La véritable vedette du jour reste le bitcoin qui enchaîne les records et se hisse au contact des 112.000 (zénith à 111.880), avec une 'grosse main' qui continue de ramasser, sachant que Microstrategy assume de 'payer les plus hauts' depuis que le BTC a refranchi les 100.000$.





