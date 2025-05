La valeur du jour à Wall Street - Apple : le président américain menace d'appliquer 25% de droits de douane sur les iPhone

(AOF) - L'Europe n'est pas la seule à être dans le collimateur de Donald Trump. Tim Cook, le patron d' Apple , a également eu le droit à un nouveau rappel à l'ordre pour qu'il rapatrie la production d'iPhone aux Etats-Unis. Résultat, l'action Apple perd 2,56% à 196,21 dollars et ferme la marche de l'indice Dow Jones. " J'ai depuis longtemps informé Tim Cook d'Apple que je m'attendais à ce que les iPhone qui seront vendus aux États-Unis d'Amérique soient fabriqués et construits aux États-Unis, et non en Inde ou ailleurs. " a indiqué Donald Trump sur son réseau social.

Avant de prévenir : Si ce n'est pas le cas, Apple devra payer un tarif douanier d'au moins 25 % aux États-Unis " pour chaque iPhone importé.

Il s'agit du deuxième coup de semonce de l'hôte de la Maison Blanche pour Tim Cook. La semaine dernière, Donald Trump avait demandé au patron d'Apple, de cesser de construire des usines en Inde pour fabriquer des appareils destinés aux États-Unis, selon des propos rapportés par Bloomberg.

Ces déclarations interviennent alors que lors de la publication des résultats trimestriels en mai, Apple avait indiqué que la majorité des iPhones commercialisés aux États-Unis sur le trimestre en cours auraient l'Inde pour pays d'origine.

Depuis les problèmes d'approvisionnement provoqués par la politique " zéro Covid " de Pékin et la hausse des risques géopolitiques de ces dernières années, le fabricant de l'iPhone diversifie sa chaîne d'approvisionnement en dehors de la Chine. Apple s'est ainsi tourné de plus en plus vers l'Inde et le Vietnam pour fabriquer ses produits. En 2022, seulement 5% des produits fabriqués par Apple l'étaient en dehors de la Chine.

