Wall Street rassuré après l'inflation et Micron

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert, rassurés par les données sur l'inflation en novembre. Celles-ci ont enregistré un recul inattendu. De quoi permettre à la Fed d'être plus accommodante. En outre, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont apparues en ligne avec les attentes. Sur le front des valeurs, Micron Technology a grimpé dans le sillage d'une performance trimestrielle largement meilleure qu'annoncé. Le Dow Jones a progressé de 0,14% à 47951 points et le Nasdaq de 1,38% à 23006 points.

Micron Technology a bondi de 10,12% à 248,55 dollars. Le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs s'invite en tête de l'indice Nasdaq 100 après avoir dévoilé une performance nettement meilleure que prévu lors du premier trimestre de son exercice fiscal 2026. Sur la période close le 27 novembre, la firme américaine a déclaré un bpa de 4,78 dollars, contre 1,79 dollar un an plus tôt, et un consensus de 3,96 dollars.

Les chiffres économiques du jour

L’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie s’est très nettement dégradé en décembre en passant de 2,5 à -10,2 points, là où les analystes tablaient sur un repli à seulement -1,7 point. Il est au plus bas depuis octobre.

Aux Etats-Unis, les nouvelles demandes hebdomadaires d’allocation chômage se sont élevées à 224 000 unités, comme prévu, contre un précédent à 237 000, chiffre révisé à la hausse de 236 000.

En rythme annuel, au mois de novembre, l’indice des prix à la consommation a ralenti sa progression avec une hausse de 2,7%, loin des 3,1% attendus et de la hausse de 3% observée précédemment. En données core, hors alimentation et produits énergétiques, l’inflation est à 2,6%, toujours en rythme annuel, contre 3% attendu.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Accenture

Au premier trimestre de l'exercice 2025/2026 clos le 30 novembre, Accenture a vu son chiffre d'affaires progresser de 6%, à 18,7 milliards de dollars. Il se situe dans le haut de la fourchette de prévisions communiquée par l'entreprise :18,1-18,75 milliards de dollars. En revanche, la marge opérationnelle s'est installée à 15,3%, en baisse par rapport à celle de 16,7% observée il y a un an. De son côté, le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 3,94 dollars, en hausse de 10% par rapport à la même période un an plus tôt, là où les analystes tablaient sur 3,74 dollars.

Eli Lilly

Selon le média canadien Globe and Mail, Eli Lilly a réduit d'au moins 20% le prix de ses médicaments Mounjaro et Zepbound, contre le diabète et l'obésité, au Canada. Le Globe and Mail cite une note aux pharmacies du laboratoire américain.

Micron Technology

Micron a fait nettement mieux que prévu au cours du premier trimestre de son exercice fiscal 2026 clos le 27 novembre. Sur la période, le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs a vu son chiffre d'affaires bondir de 56,65%, à 13,64 milliards de dollars, par rapport au premier trimestre de l'exercice 2025, là où les analystes tablaient sur 12,83 milliards de dollars. En séquentiel, les revenus ont affiché une progression de 20,57%.

Trump Media

Trump Media, dont le titre bondit de 20% en avant-Bourse, se lance dans le secteur de l'énergie de fusion grâce à un accord de 6 milliards de dollars avec la société TAE Technologies. Selon les termes de l'accord, les actionnaires des deux sociétés détiendront environ 50 % de l'entité combinée après la clôture de l'opération à la mi-2026.