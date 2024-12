Wall Street: quelques prises de profits après les sommets information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 17:23









(CercleFinance.com) - Après une ouverture dans le vert, les marchés d'actions américains se sont rapidement retournés à la baisse vendredi matin, victimes de prises de bénéfices après leur récente série de records.



Vers 11h00, le Dow Jones se replie de 0,1% à 43.901.7 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,4% à 19.830,6 points, actant son retour sous le seuil symbolique des 20.000 points franchi pour la première fois de son histoire mercredi.



L'indice à forte pondération technologique était pourtant parvenu à établir un nouveau record à 20.061 points en tout début de journée.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow abandonne pour l'instant près de 1,8% tandis que le Nasdaq conserve un gain symbolique de 0,2%.



Les investisseurs semblent vouloir jouer la carte de la prudence après la forte hausse des derniers mois et avant la réunion de la Fed prévue la semaine prochaine, qui sera sa dernière de l'année.



La phase d'euphorie déclenchée par la victoire de Trump a permis aux actions américaines d'atteindre de nouveaux sommets au cours des dernières semaines, mais les analystes redoutent que la dynamique s'essouffle début 2025.



Certains professionnels mettent en avant plusieurs facteurs préoccupants à l'orée de la nouvelle année, parmi lesquels la possibilité de moins de baisses de taux que prévu de la Fed, mais aussi le niveau élevé des valorisations, surtout du côté des 'Sept Magnifiques'.



Les valeurs technologiques sont d'ailleurs affectées par quelques prises de profits suite au récent franchissement de la barre des 20.000 points sur le Nasdaq.



A la hausse, le fabricant de puces Broadcom bondit cependant de 20% suite à la publication de ses résultats trimestriels, ce qui lui permet de dépasser le cap des 1.000 milliards de capitalisation boursière.



Le spécialiste des de semi-conducteurs rejoint ainsi le 'Top 10' des plus grandes valorisations mondiales, derrière Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Saudi Aramco, Meta, Tesla et TSMC.



Les prises de bénéfices sont accentuées par l'absence d'indicateurs économiques de premier plan ou de nouvelles susceptibles d'alimenter le récent mouvement haussier.



Sur le plan de l'économie, les prix à l'importation ont augmenté de 0,1% en novembre par rapport au mois précédent , selon le Département du Travail, tandis que les prix à l'exportation ont stagné.



En variation sur 12 mois glissants, les prix américains à l'importation et à l'exportation ont respectivement progressé de 1,3% (+2,3% hors carburant) et de 0,8% (+1,2% hors denrées agricoles) le mois dernier.





