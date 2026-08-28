Wall Street prudente après le discours de Warsh

* Le Dow Jones stable, le S&P-500 cède 0,25%, le Nasdaq 0,52%

* Le président de la Fed réaffirme la nécessité de lutter contre l'inflation

La Bourse de New York a clôturé en baisse vendredi, les investisseurs optant pour la prudence après le discours de Kevin Warsh à Jackson Hole.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,02%, ou 9,45 points, à 53.559,99 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 19,23 points, soit -0,25% à 7.711,76 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 138,93 points, soit -0,52% à 26.402,423 points.

Le président de la Réserve fédérale a réaffirmé la priorité donnée par la banque centrale à la lutte contre l'inflation, renforçant ainsi la possibilité d'une hausse des taux le mois prochain.

Faute de certitude quant à une trajectoire claire et suffisamment rapide de l'inflation vers l'objectif de 2% fixé par la Fed, la banque centrale aurait encore "du travail", a souligné Kevin Warsh lors du colloque des banquiers centraux dans le Wyoming, ajoutant que les données récentes sur l'inflation ne suggéraient aucun changement de tendance.

A la suite de ces déclarations, les opérateurs ont réévalué leurs prévisions, tablant désormais sur une probabilité d'environ 50% d'une hausse des taux lors de la réunion de la Fed des 15 et 16 septembre, contre environ 40% plus tôt dans la journée de vendredi.

"Si le marché réagit avec modération, c'est parce que M. Warsh insiste fermement sur le maintien de l'objectif d'inflation de 2%. Il réaffirme sa position restrictive", relève Mark Hackett, stratégiste en chef des marchés chez Nationwide.

"Certains investisseurs avaient nourri l'idée, quelque peu erronée, que cette position s'assouplirait légèrement. Il est clair que ce n'est pas le cas."

Le discours du président de la Fed a clos une semaine dense, marquée par les résultats de géants tels que Nvidia NVDA.O et Salesforce CRM.N .

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont reculé après leur hausse de la veille — elle-même déclenchée par les prévisions spectaculaires de Nvidia NVDA.O , signalant que l'essor lié à l'intelligence artificielle avait encore de beaux jours devant lui. Nvidia a abandonné 4,6%.

Salesforce CRM.N a poursuivi sur sa lancée de la séance précédente, soutenant ainsi le Dow Jones.

La plupart des valeurs à très forte capitalisation ont progressé, comme Alphabet GOOGL.O (+1,7%) et Apple AAPL.O (+1,6%).

PayPal PYPL.O a reculé de 12,7% au lendemain d'une information de Bloomberg News selon laquelle un consortium formé par la société de capital-investissement Advent et le spécialiste du paiement Stripe avait décidé de renoncer au rachat de l'entreprise de paiement.

(Saeed Azhar avec Purvi Agarwal et Niket Nishant à Bangalore; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)