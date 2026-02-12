Wall Street prudente à la veille de l'inflation américaine
12/02/2026
Environ une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones se montre stable vers 50 140 points, mais le S&P 500 perd 0,4% vers 6 912 points, alors que le Nasdaq 100 abandonne 0,9% vers 24 970 points.
Un certain attentisme semble prévaloir au lendemain de la publication d'un rapport sur l'emploi américain meilleur que prévu et à la veille de celle de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour le mois de janvier.
"Le rapport sur l'emploi plutôt satisfaisant pour janvier contraste avec les chiffres décevants de la consommation en décembre... et n'offre pas, pour l'instant, d'argument supplémentaire à la Fed pour procéder à de nouvelles baisses de taux", rappelle Alexandre Baradez.
"Avant la publication de ces chiffres d'inflation, le marché n'attend pas de nouvelle baisse de taux de la Fed avant juin. On verra donc demain si les chiffres d'inflation confortent ce scénario... ou pas", poursuit ce responsable de l'analyse marché chez IG France.
Des ventes de logements anciens en vive rechute en janvier
Au chapitre des statistiques du jour, les ventes de logements existants ont reculé de 8,4% en janvier après une hausse de 4,4% en décembre, selon la National Association of Realtors, alors que les analystes ne tablaient que sur un repli de 3,4%.
"Les températures inférieures à la normale et les précipitations supérieures à la normale rendent plus difficile que d'habitude de déterminer si les chiffres de ce mois-ci sont une exception", tempère le chef économiste de la NAR, Lawrence Yun.
Plus tôt dans la journée, le Département du Travail des Etats-Unis a fait état de 227 000 nouvelles inscriptions au chômage la semaine dernière, un chiffre en repli de 5 000, mais légèrement supérieur aux attentes du consensus qui tablait sur 222 000.
La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 219 500, en hausse de 7 000 par rapport à la semaine précédente.
Cisco à la peine au lendemain de sa publication trimestrielle
Cisco Systems dévisse de près de 10%, malgré une révision à la hausse par le géant des équipements de réseau de ses prévisions de revenus et de bénéfice pour son exercice 2026, à l'occasion de sa publication du 2e trimestre comptable.
Dans une note de réaction à cette publication, Bank of America pointe une faible croissance des revenus en rythme séquentiel, ainsi que des "marges mises sous pressions par le mix et les prix des mémoires".
Toujours parmi les publications de la veille, McDonald's a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes pour le 4e trimestre 2025, une publication qui laisse toutefois de marbre les investisseurs au vu de la stagnation de son cours de Bourse ce jeudi.
Tripadvisor plonge pour sa part de 15%, la plateforme ayant terminé l'année 2025 sur un bénéfice net ajusté en recul de 12%. "Le sentiment reste très négatif chez les agences de voyages en ligne (OTA)", souligne-t-on plus largement chez Bernstein.
