Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York

La Bourse de New York a ‌ouvert en légère baisse lundi, alors que les négociations de paix entre les États-Unis et ​l'Iran semblent être au point mort et que les investisseurs attendent la réunion de la Réserve fédérale (Fed) et les résultats des grandes entreprises du secteur technologique au cours de ​la semaine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 85,07 points, soit 0,17%, à 49.145,64 points et le Standard & Poor's ​500, plus large, recule de 0,13% à 7.155,42 ⁠points.

Le Nasdaq Composite cède 0,15%, soit 36,96 points, à 24.799,64 points.

Le week-end s'est écoulé ‌sans avancée notable vers la résolution du conflit au Moyen-Orient, et aucune négociation directe n'a même eu lieu entre les États-Unis et l'Iran ​à Islamabad, même si le ‌président américain Donald Trump a déclaré dimanche que les dirigeants iraniens ⁠pouvaient l'appeler s'ils souhaitaient négocier la fin du conflit.

En l'absence d'actualités géopolitiques concrètes, les investisseurs se préparent à une semaine chargée, avec la publication des résultats de plusieurs des "Sept ⁠Magnifiques" du secteur technologique ‌mercredi et jeudi, dans un contexte de reprise du secteur après ⁠les turbulences provoquées par les dépenses massives en intelligence artificielle (IA) en début d'année.

La Réserve ‌fédérale (Fed) tiendra en outre mardi et mercredi à Washington ce qui pourrait ⁠être la dernière réunion de politique monétaire de Jerome Powell à ⁠la tête de la ‌banque centrale américaine, marquée par l'incertitude sur l'impact de la flambée des prix de l'énergie ​sur l'inflation globale.

"L'attention se concentrera sur l'évolution ‌de l'évaluation des risques par la Fed depuis la réunion de mi-mars", écrit Paolo Zanghieri, économiste senior chez ​Generali Investments, qui ajoute que son scénario de base prévoit toujours une baisse des taux cette année, très probablement en décembre.

Axu valeurs, l'action Qualcomm près de 4%, ⁠portée par les déclarations d'un analyste faisant état d'un partenariat du fournisseur américain de puces avec OpenAI et MediaTex autour du développement de processeurs destinés aux smartphones.

Domino's Pizza, qui a publié des ventes à magasins comparables inférieures aux attentes au premier trimestre, plonge de 8% dans les premiers échanges.

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(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)