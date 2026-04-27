La Cour suprême des États-Unis examine la légalité des mandats de « géorepérage » dans le cadre d'enquêtes criminelles

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* Le « géorepérage » permet de localiser les téléphones portables à proximité d'une scène de crime

* Le débat oppose le droit à la vie privée à un outil de lutte contre la criminalité

par John Kruzel

La Cour suprême des États-Unis a entendu lundi les arguments concernant la question de savoir si l'utilisation par les forces de l'ordre d'un mandat de « géorepérage » pour récupérer des données provenant de téléphones portables situés à proximité de la scène d'un vol à main armée en Virginie violait le quatrième amendement de la Constitution américaine interdisant les perquisitions abusives.

Les juges examinaient un appel interjeté par le défendeur Okello Chatrie, qui avait plaidé coupable sous condition en 2022 pour le vol d'une coopérative de crédit à Midlothian, en Virginie, tout en se réservant le droit de demander la suppression des preuves obtenues à la suite de ce qu'il qualifie de perquisition illégale. L'administration du président Donald Trump défend la méthode d'enquête qui a permis de condamner Chatrie à près de 12 ans de prison pour avoir brandi une arme à feu et s'être enfui avec 195.000 (XX.XXX euros) dollars.

Les mandats de géorepérage approuvés par les tribunaux obligent des sociétés tierces – telles que Google (Alphabet

GOOGL.O ) dans le cas de Chatrie – à rechercher les données de localisation des clients pour les appareils mobiles qui se trouvaient à proximité d'une scène de crime.

Les enquêteurs reçoivent généralement une liste anonymisée pour commencer, avant que celle-ci ne soit affinée au cours d'un processus en plusieurs étapes aboutissant à la communication par l'entreprise des informations relatives aux titulaires de comptes à la police, afin d'obtenir des pistes potentielles sur les suspects.

L'affaire débattue lundi met en évidence les tensions entre une disposition constitutionnelle du XVIIIe siècle qui garantit « le droit des citoyens à la sécurité de leur personne, de leur domicile, de leurs documents et de leurs effets, contre les perquisitions et saisies abusives » et les technologies de l'ère numérique qui transforment la manière dont les crimes sont enquêtés.

Dans l'affaire Chatrie, les autorités avaient épuisé toutes les autres pistes lorsqu'elles ont demandé un mandat de géorepérage approuvé par le tribunal, sur la base d'images montrant le voleur utilisant un téléphone portable à la coopérative de crédit. Les données de localisation de Google ont placé Chatrie sur les lieux du crime, ainsi que 18 autres utilisateurs qui, comme lui, avaient activé la fonctionnalité « historique des positions » de l’entreprise et se trouvaient dans un rayon de 150 mètres (492 pieds) autour de la coopérative de crédit dans l’heure qui a suivi le vol de mai 2019.

Une enquête plus approfondie sur les résidences liées à Chatrie a conduit les autorités à découvrir ce que le gouvernement a décrit comme deux « notes de demande de rançon de type braquage » dans sa chambre, un pistolet et près de 100.000 (XX.XXX euros) dollars, dont des billets enveloppés dans des élastiques signés par le caissier de la coopérative de crédit qui avait été pris pour cible lors du braquage.

Les avocats de Chatrie soutiennent dans leurs conclusions que le géorepérage équivaut à une fouille au large qui expose une quantité massive d’informations privées au gouvernement et ne répond pas aux critères de précision requis par le quatrième amendement.

Les avocats du ministère de la Justice ont rétorqué que le fait que Chatrie ait activé l'historique de localisation de Google l'avait privé de toute attente quant au caractère privé de ses données. De plus, ont-ils fait valoir, la police avait un « motif raisonnable » de croire que Google disposait d'informations susceptibles d'aider à identifier le voleur, ses complices et les témoins.

Google, qui n'est pas partie à l'affaire, a déposé un mémoire plaidant en faveur d'une « application rigoureuse du quatrième amendement au contexte numérique moderne ». La société a déclaré avoir contesté plus de 3 000 mandats de géorepérage pour des motifs constitutionnels et ne plus être en mesure de répondre à de tels mandats depuis que la conservation de l'historique de localisation a été transférée sur les appareils des utilisateurs.

Auparavant, environ un utilisateur actif de Google sur trois avait activé la fonctionnalité d'historique de localisation, soit une population estimée par un juge à environ 500 millions de personnes, selon les documents judiciaires.

La juge fédérale de district Mary Lauck, basée en Virginie, a estimé que le mandat de géorepérage utilisé dans l'affaire Chatrie violait l'interdiction des perquisitions abusives prévue par le quatrième amendement. Elle a toutefois rejeté sa demande de suppression des preuves, estimant que les enquêteurs avaient agi de bonne foi, convaincus que leurs actions étaient légales.

L'assemblée plénière de la Cour d'appel du quatrième circuit des États-Unis, basée à Richmond, a confirmé la décision de Lauck, ce qui a incité Chatrie à faire appel auprès des juges de la Cour suprême.

En 2018, la Cour suprême a imposé des limites à la capacité de la police à obtenir des données de téléphonie mobile permettant de localiser avec précision les déplacements passés de suspects, ce qui a constitué une victoire pour les défenseurs de la vie privée numérique et un revers pour les autorités chargées de l'application de la loi. Dans une décision prise à 5 voix contre 4, la Cour a déclaré que la police avait généralement besoin d'un mandat approuvé par un tribunal pour obtenir ces données, érigeant ainsi un obstacle juridique plus élevé que celui qui existait auparavant en vertu de la loi fédérale.

Dans l'affaire Chatrie, les juges ont accepté de se prononcer sur la question de savoir si les mandats de géorepérage sont inconstitutionnels, mais ont refusé d'examiner sa demande d'exclusion des preuves. Si Chatrie obtient gain de cause sur le plan constitutionnel, son affaire sera probablement renvoyée devant le tribunal de district pour la suite de la procédure.

La décision de la Cour suprême dans cette affaire est attendue vers la fin du mois de juin.