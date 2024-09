Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: prudence avant le premier débat présidentiel information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 15:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait en très légère hausse mardi matin, les investisseurs préférant rester prudents à quelques heures du premier débat entre Kamala Harris et Donald Trump en vue de l'élection présidentielle du 5 novembre aux Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,3%, annonçant une poursuite du timide redressement amorcé la veille.



A huit semaines de l'élection, les deux principaux candidats à la présidence américaine vont s'affronter ce soir sur la chaîne de télévision ABC pour un débat qui pourrait se révéler crucial dans la course à la Maison Blanche.



L'écart dans les intentions de vote s'est récemment resserré entre Harris et Trump, qui est parvenir à revenir sur sa rivale démocrate, voire à la dépasser dans certains sondages.



Une étude publiée par le New York Times crédite l'ancien président républicain de 48% d'intentions de vote, contre 47% pour sa rivale démocrate.



Un autre sondage réalisé par RealClearPolitics donner lui encore plus de 1,2 point d'avance à Harris.



Si beaucoup d'investisseurs perçoivent une éventuelle victoire du candidat républicain comme un facteur potentiel d'incertitude, ils jugent aussi que son élection pourrait avoir des effets positifs sur la croissance, tout au moins sur le court terme.



'A l'inverse, le programme de l'ex-président est jugé beaucoup plus coûteux pour les finances américaines que celui de l'actuelle vice-présidente', tempère Enguerrand Artaz, gérant chez La Financière de l'Echiquier.



Le professionnel fait remarquer que le programme de Kamala Harris comporte, lui, de nombreuses mesures peu favorables aux entreprises, comme une hausse de l'impôt sur les sociétés de 21% à 28% et un quadruplement de 1 à 4% de la taxe sur les rachats d'actions



Autre motif de préoccupation pour le marché actions, le Département du Travail publiera demain les chiffres de l'inflation pour le mois d'août, qui pourraient enfin permettre de trancher le débat entre la perspective d'une baisse de taux de 25 points de base ou d'une réduction de 50 points de la Fed la semaine prochaine.



Alors que les prix de l'énergie refluent et que la demande des ménages s'affaiblit, le taux d'inflation principal est attendu en repli de 2,9% à 2,6% sur un an.



Mais les analystes font aussi remarquer que la Fed est désormais plus préoccupée par l'évolution du marché du travail que par celle de prix à la consommation.



Sur le marché des changes, le dollar reprend du terrain à la veille de cette statistique, ce qui conduit l'euro à revenir dans la zone de 1,1030 face au billet vert.



Les emprunts d'Etat continuent de bénéficier du récent repli des actions, le rendement à dix ans revenant vers 3,69% après avoir touché en fin de semaine dernière de nouveaux plus bas depuis plus d'un an.





