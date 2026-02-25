Wall Street prolonge son rallye porté par les valeurs technologique tandis que Nvidia dévoile ses résultats très attendus
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 23:00
Nvidia, au coeur de l'attention, a publié des résultats supérieurs aux attentes et prévoit désormais un chiffre d'affaires aux alentours de 78 milliards de dollars pour le prochain trimestre, soutenus par des dépenses toujours plus importantes dans les infrastructures liées à l'IA. Le groupe de Santa Clara a ainsi dissipé une partie des craintes concernant l'existence d'une potentielle bulle spéculative dans le secteur. Le titre s'adjuge plus de 2,5% dans les échanges après la clôture, confirmant la confiance renouvelée des investisseurs.
Au-delà de Nvidia, plusieurs valeurs ont animé la séance. Axon Enterprise, spécialisé dans les dispositifs de sécurité corporelle, a bondi de 17,55% après avoir dépassé les attentes au quatrième trimestre. À l'inverse, First Solar et Lowe's Companies ont publié des prévisions de ventes annuelles inférieures aux anticipations du marché, provoquant des replis respectifs de 13,61% et 5,59%. GoDaddy a également reculé, le titre abandonnant 14,28% après l'annonce de perspectives de chiffre d'affaires jugées décevantes par Wall Street.
A lire aussi
-
Getlink a annoncé jeudi viser un milliard d’euros d’Ebitda en 2030, avec un Ebitda courant consolidé compris entre 820 millions et 860 millions d’euros dès 2026, l'opérateur du tunnel sous la Manche dévoilant ses objectifs de croissance et ses résultats financiers ... Lire la suite
-
AXA a déclaré jeudi tabler en 2026 sur une croissance de son résultat opérationnel par action situé dans le haut de la fourchette cible de son plan stratégique, après avoir enregistré une hausse de 8% sur un an l'année dernière, l'assureur français citant ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Stellantis, Getlink, Wendel, Veolia, Bouygues, Allianz, AXA, Schneider Electric, Technip Energies, Sopra Steria, Munich Re, London Stock Exchange Group, Deutsche Telekom, ENI, Clariant, SBM Offshore, Casino, Prysmian, eDreams Odigeo) * Variation ... Lire la suite
-
Le chancelier Friedrich Merz emmène jeudi dans un des pôles technologiques chinois des dizaines de chefs d'entreprise allemands en quête de contrats, au deuxième jour de sa visite dans un pays débouché mais aussi de plus en plus concurrent du Made in Germany. Mercredi, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer