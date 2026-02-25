 Aller au contenu principal
Wall Street prolonge son rallye porté par les valeurs technologique tandis que Nvidia dévoile ses résultats très attendus
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 23:00

Les marchés américains enchaînent une deuxième séance consécutive dans le vert, soutenus par les valeurs technologiques, tandis que les investisseurs ont pris connaissance des résultats trimestriels de Nvidia. Ces publications étaient particulièrement scrutées, dans un contexte de doutes persistants autour de la dynamique du secteur de l'intelligence artificielle. Le S&P 500 progresse de 0,81% à 6 946,1 points, le Dow Jones gagne 0,63% à 49 482,1 points et le Nasdaq 100 avance de 1,41% à 25 329 points. L'ensemble des indices américains a ainsi terminé la séance en hausse, porté notamment par le compartiment des semi-conducteurs.

Nvidia, au coeur de l'attention, a publié des résultats supérieurs aux attentes et prévoit désormais un chiffre d'affaires aux alentours de 78 milliards de dollars pour le prochain trimestre, soutenus par des dépenses toujours plus importantes dans les infrastructures liées à l'IA. Le groupe de Santa Clara a ainsi dissipé une partie des craintes concernant l'existence d'une potentielle bulle spéculative dans le secteur. Le titre s'adjuge plus de 2,5% dans les échanges après la clôture, confirmant la confiance renouvelée des investisseurs.

Au-delà de Nvidia, plusieurs valeurs ont animé la séance. Axon Enterprise, spécialisé dans les dispositifs de sécurité corporelle, a bondi de 17,55% après avoir dépassé les attentes au quatrième trimestre. À l'inverse, First Solar et Lowe's Companies ont publié des prévisions de ventes annuelles inférieures aux anticipations du marché, provoquant des replis respectifs de 13,61% et 5,59%. GoDaddy a également reculé, le titre abandonnant 14,28% après l'annonce de perspectives de chiffre d'affaires jugées décevantes par Wall Street.

