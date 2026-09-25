Wall Street progresse : les signes d'accalmie de Téhéran font reculer le pétrole

Plus de 90 minutes après l'ouverture de la dernière séance de cette semaine à Wall Street, les marchés progressent, portés par le gros signal d'apaisement dans le conflit au Moyen-Orient. "L'Iran a soumis une proposition aux Etats-Unis pour rouvrir sous sept jours le détroit d'Ormuz", a déclaré son chef de la diplomatie Abbas Araghchi. Après 17h15, le S&P s'adjuge 0,18% à 7 717,64 points. Le Dow Jones gagne 0,30% à 51 504,94 points et le Nasdaq progresse de 0,21% à 26 995,70 points.

Une intense activité diplomatique en coulisses

La situation géopolitique au Moyen-Orient se dirige vers une nouvelle accalmie dans les tensions entre Téhéran et Washington. Le Premier ministre qatari Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani, médiateur dans le conflit irano-américain s'est entretenu ce vendredi avec le président iranien, Massoud Pezeshkian, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, a rapporté le ministère qatari des Affaires étrangères. Les deux hommes ont évoqué "les efforts déployés pour désamorcer les tensions et créer des conditions propices au dialogue", a indiqué le ministère dans un communiqué.

Cet effort de médiation s'accompagne d'une prise de parole directe des dirigeants iraniens. Dans un entretien avec la chaîne américaine Fox News, à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à laquelle il a participé, Massoud Pezeshkian a déclaré que la balle était dans le camp de Donald Trump et son administration : "Ce sont eux qui décideront d'arrêter la guerre ou non", rappelant que ce n'était pas l'Iran qui avait déclaré la guerre. "C'est à l'Amérique de décider si elle veut ou non terminer ce conflit".

Le détroit d'Ormuz au coeur de la négociation

Abbas Araghchi, présent également à New York, a indiqué que l'Iran avait communiqué mardi à l'émissaire américain Steve Witkoff les conditions de son pays pour une réouverture du détroit d'Ormuz. Cette voie maritime stratégique où transite près de 20% des hydrocarbures mondiaux est au coeur du conflit entre les deux nations.

La levée éventuelle de ce verrou stratégique dépend des efforts de Washington. Si certaines conditions sont remplies, le détroit sera ouvert sous sept jours et des pourparlers seront engagés", a-t-il confié à plusieurs médias étrangers dont le New York Times et The Guardian.

Les cours de l'or noir se détendent

Suite à ce signe de désescalade, les prix du pétrole sont repartis à la baisse. Après avoir bondi la veille de 3,4%, le prix du baril de Brent de la mer du Nord perd 0,64% à 106,20 dollars après 17h15. Son équivalent américain, le baril de WTI, cède 0,88% à 97,59 USD au lendemain de sa hausse de 2%.

Réagissant à cette volatilité, Indosuez Wealth Management, la filiale de gestion de fortune et de patrimoine du groupe Crédit Agricole s'attend à ce que les prix du Brent restent élevés jusqu'à la fin de l'année, avec une moyenne d'environ 90 USD par baril au 4e trimestre, globalement en ligne avec le 3e trimestre. "La Chine ajuste sa demande et la diplomatie semble évoluer dans une direction plus constructive, ce qui crée un risque baissier sur notre prévision de court terme. Bien entendu, une avancée crédible pourrait ramener le Brent relativement rapidement vers notre hypothèse pour 2027, située entre 75 et 80 USD par baril", détaille-t-il.

Malgré cet apaisement, la maison de gestion de fortune rappelle que le marché du pétrole reste sous tension. Elle n'anticipe toutefois pas de mouvement durablement et sensiblement inférieur à cette fourchette en 2027, compte tenu de la nécessité de reconstituer les stocks, de l'incertitude persistante sur l'offre et de la volatilité géopolitique continue.

Akamai signe un contrat historique avec Anthropic

Dans l'actualité des sociétés cotées, Microsoft grimpe de 3,24% après la présentation d'une nouvelle version de son assistant d'intelligence artificielle Copilot. Elle intègre désormais trois nouvelles fonctionnalités, baptisées Home, Code et Autopilot.

L'action Akamai Technologies (entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing) bondit de 7,5% après avoir conclu avec Anthropic un contrat cloud de 11,6 MdsUSD sur 7 ans, assorti d'un mécanisme qui pourrait permettre au spécialiste de l'intelligence artificielle de prendre jusqu'à 5% du capital du groupe. L'accord renforce considérablement le carnet de commandes d'Akamai et témoigne de l'ampleur des investissements engagés par Anthropic pour sécuriser les capacités de calcul nécessaires à ses modèles. L'action Akamai progresse de plus de 9% en séance ce vendredi.

Merck et Eisai ont obtenu le feu vert des autorités de santé américaines (FDA) pour leur nouveau traitement combiné du cancer du rein. Il s'agit de l'association des médicaments Welireg et Lenvima, destinée aux adultes souffrant d'une forme avancée de la maladie et chez qui un premier traitement a échoué.

Amazon a annoncé jeudi son intention d'investir plus de 100 MUSD dans une nouvelle usine de pointe de 585 000 pieds carrés située à Greenwood, dans l'Indiana, qui permettra de créer 300 emplois qualifiés dans la production et l'ingénierie.

Côté statistiques, les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont stagné en août par rapport au mois précédent, alors que les économistes anticipaient en moyenne un tassement de 0,4%. Toutefois, en excluant les équipements de transport, dont les variations sont particulièrement erratiques, elles ont augmenté de 0,3%, une progression deux fois plus faible que celle espérée par le consensus de marché.

Par ailleurs, au mois de septembre, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan s'est établi à 48,1 contre 47,8 attendu après 51,7 le mois dernier.