Wall Street progresse, les investisseurs surveillant les tensions entre les États-Unis et l'Iran

* Indices en hausse: Dow 0,50%, S&P 500 0,33%, Nasdaq 0,54%

* L'Iran menace de poursuivre le blocus pétrolier

* Les fabricants de puces Nvidia, SanDisk et Western Digital enregistrent des gains significatifs

* Bunge progresse après avoir revu à la hausse ses perspectives de bénéfices à long terme

(Mise à jour des négociations de mi-séance) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les principaux indices boursiers de Wall Street ont inversé leurs pertes initiales et ont progressé dans un marché agité mardi, les investisseurs ayant été réconfortés par la chute des prix du pétrole brut sur la base des attentes d'une fin plus rapide que prévu du conflit au Moyen-Orient.

Les prix du brut et du gaz naturel se sont encore éloignés de la barre inquiétante des 120 dollars le baril, un jour après que le président Donald Trump ait déclaré pour la première fois qu'il voyait une fin plus rapide du conflit que son précédent calendrier de quatre à cinq semaines.

Toutefois, les investisseurs étaient à l'affût de tout signe d'escalade des tensions, car des responsables américains, notamment le secrétaire à la défense Pete Hegseth et le général Dan Caine , ont laissé entendre que les frappes contre l'Iran s'intensifiaient.

L'Iran a également menacé de poursuivre son blocus pétrolier dans la région. Les producteurs d'énergie du Moyen-Orient n'ont pas encore repris leur production à plein régime et les coûts de transport devraient rester élevés pendant un certain temps.

"Depuis hier, nous avons constaté un certain soulagement, car certains des pires scénarios pourraient être évités", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège principal en matière d'investissements mondiaux chez Edward Jones.

"Bien entendu, l'impact du conflit sur l'inflation et la croissance dépendra de sa durée. Les commentaires de Trump hier ont apaisé certaines inquiétudes quant à la durée de ce conflit. Cela dit, le marché continuera probablement à faire la une des journaux ."

Les valeurs du voyage, qui ont supporté le plus gros de la chute depuis le début de la guerre, étaient en baisse mardi, avec un indice qui suit les compagnies aériennes de passagers

.SPLRCALI en baisse d'environ 1%, tandis que les compagnies de croisière Carnival CCL.N et Royal Caribbean RCL.N ont également perdu environ 1% chacune.

La hausse des prix du brut depuis le début du conflit a ravivé les inquiétudes selon lesquelles l'économie américaine pourrait sombrer dans la stagflation et compliquer le travail de la Réserve fédérale, alors que les données suggèrent également un affaiblissement du marché du travail.

Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs ont intégré une baisse potentielle des taux de 25 points de base vers le mois de septembre.

À 11:34 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 236,94 points, ou 0,50%, à 47 977,74, le S&P 500

.SPX a gagné 23,20 points, ou 0,33%, à 6 819,19 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 123,31 points, ou 0,54%, à 22 819,26.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , jauge de la peur à Wall Street, a perdu 2,65 points à 22,86, tandis que les petites capitalisations sensibles aux taux, Russell 2000 .RUT , ont gagné 1%.

Huit des 11 secteurs du S&P 500 ont légèrement progressé, emmenés par les valeurs technologiques .SPLRCT , tandis que l'énergie .SPNY a reculé de 0,2%.

Les pertes globales de Wall Street, depuis le début de la guerre, ont été contenues, aidées par un rebond des valeurs technologiques, ce qui en fait le secteur le plus performant du S&P 500 .SPX ce mois-ci avec un gain de 1,3 %.

Les fabricants de puces ont progressé mardi, Nvidia NVDA.O gagnant 2%, tandis que SanDisk SNDK.O et Western Digital

WDC.O ont gagné plus de 5% chacun.

Deux rapports sur l'inflation attendus plus tard dans la semaine seront examinés de près pour savoir comment l'inflation se comportait avant le conflit au Moyen-Orient, bien qu'il soit peu probable qu'ils reflètent la récente hausse des coûts de l'énergie et du transport maritime.

Bunge BG.N a gagné 1% après que la société agroalimentaire ait déclaré qu'elle s'attendait à ce que les bénéfices augmentent pour atteindre au moins 15 dollars par action d'ici 2030 et annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars.

L'assureur santé Centene CNC.N a chuté de plus de 11,5% après avoir réaffirmé ses prévisions de bénéfices pour 2026.

Les investisseurs attendent avec impatience les résultats du fabricant de logiciels d'entreprise Oracle ORCL.N , attendus plus tard dans la journée, et scruteront tout signe de dépenses en IA alimentées par la dette. Les actions de la société ont baissé de 0,3 %.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,2 contre 1 sur le NYSE et de 1,93 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré un nouveau plus haut et quatre nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 49 nouveaux plus hauts et 67 nouveaux plus bas.