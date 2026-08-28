 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street progresse légèrement grâce à la bonne tenue des grandes capitalisations ; le président de la Fed, Kevin Warsh, réaffirme sa volonté de lutter contre l'inflation
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 18:07
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,43 %, S&P 500 +0,44 %, Nasdaq +0,41 %

* PayPal s'effondre après l'annonce du retrait d'un consortium de son projet de rachat

* Gap bondit après le changement de directeur général chez Old Navy et la révision à la hausse des prévisions de bénéfices annuels

* Les méga-capitalisations stimulent les secteurs des services de communication et de la consommation discrétionnaire du S&P 500

(Mise à jour des cours et des commentaires des analystes) par Purvi Agarwal et Niket Nishant

Les principaux indices de Wall Street ont légèrement progressé vendredi, portés par la hausse des valeurs de très grande capitalisation, tandis que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a réaffirmé, lors de son premier discours à Jackson Hole, que la banque centrale restait déterminée à faire baisser l'inflation.

Sans la certitude que l’inflation se dirige clairement et à un rythme suffisant vers l’objectif de 2 % fixé par la Fed, la banque centrale aurait « encore du travail à faire », a déclaré M. Warsh.

Les traders ont renforcé leurs paris sur une hausse des taux en septembre après que M. Warsh a également indiqué qu’il estimait que les récentes données sur l’inflation ne laissaient pas entrevoir de changement de tendance.

Les traders sont désormais partagés entre une hausse des taux et un statu quo en septembre, comme c’était le cas avant que les données sur l’inflation de ce mois-ci ne dressent un tableau mitigé.

« Si le marché réagit modérément, c’est parce que M. Warsh se montre très catégorique sur le maintien de l’objectif d’inflation à 2 %. Il réitère son positionnement belliciste, mais de manière plus cohérente que progressive », a déclaré Mark Hackett, stratège en chef des marchés chez Nationwide.

« Les investisseurs ont eu l’impression, quelque peu erronée, que cette position allait s’assouplir légèrement. De toute évidence, ce n’est pas le cas. »

Le discours de M. Warsh vient clore une semaine chargée, marquée par la publication des résultats de géants du monde des affaires tels que Nvidia NVDA.O et Salesforce

CRM.N , ainsi que par la publication d’une série de nouvelles données économiques.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont affiché des résultats mitigés, reculant après le rebond de la séance précédente, déclenché par les prévisions exceptionnelles de Nvidia qui laissaient entrevoir que le boom lié à l’IA n’était pas près de s’essouffler.

Nvidia a reculé de 1,9 %. Marvell Technology MRVL.O a perdu 7,8 % en raison de doutes quant au calendrier de réalisation des revenus issus de son accord sur les puces d’IA conclu avec Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O , et ce malgré une révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2027.

À 11 h 20 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 228,41 points, soit 0,43 %, à 53.797,85, le S&P 500 .SPX gagnait 33,84 points, soit 0,44 %, à 7.764,83 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 108,01 points, soit 0,41 %, à 26.649,37.

L'indice de volatilité du CBOE .VIX , largement considéré comme le « baromètre de la peur » de Wall Street, a brièvement atteint son plus bas niveau depuis décembre. Il était en baisse de 0,34 point, à 14,17.

La plupart des valeurs de très grande capitalisation étaient en hausse. Alphabet GOOGL.O et Meta META.O ont progressé respectivement de 1,9 % et 2,3 %, faisant du secteur des services de communication du S&P 500 .SPLRCL le principal moteur de l’indice. Elles ont également soutenu le Nasdaq, à forte composante technologique.

Salesforce CRM.N a prolongé ses gains de la séance précédente, soutenant le Dow Jones. Le titre a progressé de 4 %.

PayPal PYPL.O a chuté de 11,7 % après que Bloomberg News a annoncé jeudi qu’un consortium composé de la société de rachat Advent et du prestataire de paiement Stripe avait décidé d’abandonner son projet d’acquisition de la société de paiement.

L'action Gap GAP.N a progresséde 13,7 % après que la société a nommé Michael Francis, un vétéran du secteur, au poste de nouveau directeur général d'Old Navy et qu'elle a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels.

Ulta Beauty ULTA.O a reculé de 3,6 % après que la croissance des ventes à périmètre constant du distributeur de cosmétiques a fléchi au deuxième trimestre.

Les principaux indices de Wall Street restent en passe d'enregistrer des gains hebdomadaires. Si ces niveaux se maintiennent jusqu'à la clôture, les indices pourraient regagner le terrain perdu la semaine dernière, après que la flambée des rendements obligataires a malmené les actions.

Par ailleurs, l’indice définitif de l’enquête de l’université du Michigan sur la confiance des consommateurs s’est établi à 51,7, contre des estimations de 51 selon les économistes interrogés par Reuters.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,12 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,24 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré quatre nouveaux plus hauts sur 52 semaines et deux nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 41 nouveaux plus hauts et 68 nouveaux plus bas.

Kevin Warsh

Valeurs associées

ALPHABET-A
345,0500 USD NASDAQ +1,29%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
53 523,56 Pts Index Ex -0,09%
MARVELL TECH
216,8400 USD NASDAQ -10,19%
META PLATFORMS
574,4750 USD NASDAQ +0,59%
NASDAQ Composite
26 391,16 Pts Index Ex -0,57%
NVIDIA
219,0900 USD NASDAQ -3,90%
PAYPAL HOLDINGS
53,9300 USD NASDAQ -12,27%
S&P 500 INDEX
7 707,03 Pts CBOE -0,31%
SALESFORCE
259,395 USD NYSE +2,90%
ULTA BEAUTY
518,5900 USD NASDAQ -3,98%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi s'exprime lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue irakien le 28 juin 2026 à Bagdad ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )
    Après six mois de guerre, l'Iran se dit toujours ouvert à la diplomatie
    information fournie par AFP 28.08.2026 19:16 

    Six mois après le début de la guerre au Moyen-Orient, l'Iran s'est dit vendredi toujours ouvert aux négociations avec les Etats-Unis, répétant que la campagne américaine de pressions économiques ne ferait pas plier la République islamique. La guerre a été déclenchée ... Lire la suite

  • Crue au Népal: près de 600 morts et des rescapés désespérés par les destructions
    Crue au Népal: près de 600 morts et des rescapés désespérés par les destructions
    information fournie par AFP Video 28.08.2026 18:42 

    Les secours poursuivaient leurs recherches vendredi pour tenter de retrouver des rescapés, deux jours après la crue destructrice qui a fait près de 600 morts dans une région frontalière entre le Népal et la Chine, sous la menace persistante de nouvelles inondations. ... Lire la suite

  • Cette photo prise le 4 février 2026 à Oslo, en Norvège, montre le roi Harald V de Norvège lors de l'inauguration d'un centre de formation et de réhabilitation pour les malades du cancer sur le campus du Radiumhospitalet ( NTB / Thomas Fure )
    "Le roi du peuple" : Harald V de Norvège meurt à 89 ans
    information fournie par AFP 28.08.2026 18:42 

    Le roi Harald V de Norvège, figure rassembleuse et jusqu'alors doyen des souverains en Europe, est mort vendredi à l'âge de 89 ans, a annoncé le Palais royal norvégien, devant lequel se sont massés des milliers de Norvégiens en deuil pour y déposer des fleurs. ... Lire la suite

  • Le graphique de l'indice DAX
    L'Europe termine dans le vert, assimilant le discours de Warsh
    information fournie par Reuters 28.08.2026 18:30 

    par Coralie Lamarque Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, le CAC 40 reprenant quelques couleurs après sa forte chute ‌de la veille, tandis que les marchés assimilent la série de données économiques et le discours du président de la Fed pour ajuster ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 401,18 +0,98%
HAFFNER ENERGY
0,543 +15,04%
Pétrole Brent
89,39 0,00%
BIOPHYTIS
0,0524 -18,76%
TME PHARMA
0,146 +2,96%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank