Wall Street progresse légèrement grâce à la bonne tenue des grandes capitalisations ; le président de la Fed, Kevin Warsh, réaffirme sa volonté de lutter contre l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,43 %, S&P 500 +0,44 %, Nasdaq +0,41 %

* PayPal s'effondre après l'annonce du retrait d'un consortium de son projet de rachat

* Gap bondit après le changement de directeur général chez Old Navy et la révision à la hausse des prévisions de bénéfices annuels

* Les méga-capitalisations stimulent les secteurs des services de communication et de la consommation discrétionnaire du S&P 500

(Mise à jour des cours et des commentaires des analystes) par Purvi Agarwal et Niket Nishant

Les principaux indices de Wall Street ont légèrement progressé vendredi, portés par la hausse des valeurs de très grande capitalisation, tandis que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a réaffirmé, lors de son premier discours à Jackson Hole, que la banque centrale restait déterminée à faire baisser l'inflation.

Sans la certitude que l’inflation se dirige clairement et à un rythme suffisant vers l’objectif de 2 % fixé par la Fed, la banque centrale aurait « encore du travail à faire », a déclaré M. Warsh.

Les traders ont renforcé leurs paris sur une hausse des taux en septembre après que M. Warsh a également indiqué qu’il estimait que les récentes données sur l’inflation ne laissaient pas entrevoir de changement de tendance.

Les traders sont désormais partagés entre une hausse des taux et un statu quo en septembre, comme c’était le cas avant que les données sur l’inflation de ce mois-ci ne dressent un tableau mitigé.

« Si le marché réagit modérément, c’est parce que M. Warsh se montre très catégorique sur le maintien de l’objectif d’inflation à 2 %. Il réitère son positionnement belliciste, mais de manière plus cohérente que progressive », a déclaré Mark Hackett, stratège en chef des marchés chez Nationwide.

« Les investisseurs ont eu l’impression, quelque peu erronée, que cette position allait s’assouplir légèrement. De toute évidence, ce n’est pas le cas. »

Le discours de M. Warsh vient clore une semaine chargée, marquée par la publication des résultats de géants du monde des affaires tels que Nvidia NVDA.O et Salesforce

CRM.N , ainsi que par la publication d’une série de nouvelles données économiques.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont affiché des résultats mitigés, reculant après le rebond de la séance précédente, déclenché par les prévisions exceptionnelles de Nvidia qui laissaient entrevoir que le boom lié à l’IA n’était pas près de s’essouffler.

Nvidia a reculé de 1,9 %. Marvell Technology MRVL.O a perdu 7,8 % en raison de doutes quant au calendrier de réalisation des revenus issus de son accord sur les puces d’IA conclu avec Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O , et ce malgré une révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2027.

À 11 h 20 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 228,41 points, soit 0,43 %, à 53.797,85, le S&P 500 .SPX gagnait 33,84 points, soit 0,44 %, à 7.764,83 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 108,01 points, soit 0,41 %, à 26.649,37.

L'indice de volatilité du CBOE .VIX , largement considéré comme le « baromètre de la peur » de Wall Street, a brièvement atteint son plus bas niveau depuis décembre. Il était en baisse de 0,34 point, à 14,17.

La plupart des valeurs de très grande capitalisation étaient en hausse. Alphabet GOOGL.O et Meta META.O ont progressé respectivement de 1,9 % et 2,3 %, faisant du secteur des services de communication du S&P 500 .SPLRCL le principal moteur de l’indice. Elles ont également soutenu le Nasdaq, à forte composante technologique.

Salesforce CRM.N a prolongé ses gains de la séance précédente, soutenant le Dow Jones. Le titre a progressé de 4 %.

PayPal PYPL.O a chuté de 11,7 % après que Bloomberg News a annoncé jeudi qu’un consortium composé de la société de rachat Advent et du prestataire de paiement Stripe avait décidé d’abandonner son projet d’acquisition de la société de paiement.

L'action Gap GAP.N a progresséde 13,7 % après que la société a nommé Michael Francis, un vétéran du secteur, au poste de nouveau directeur général d'Old Navy et qu'elle a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels.

Ulta Beauty ULTA.O a reculé de 3,6 % après que la croissance des ventes à périmètre constant du distributeur de cosmétiques a fléchi au deuxième trimestre.

Les principaux indices de Wall Street restent en passe d'enregistrer des gains hebdomadaires. Si ces niveaux se maintiennent jusqu'à la clôture, les indices pourraient regagner le terrain perdu la semaine dernière, après que la flambée des rendements obligataires a malmené les actions.

Par ailleurs, l’indice définitif de l’enquête de l’université du Michigan sur la confiance des consommateurs s’est établi à 51,7, contre des estimations de 51 selon les économistes interrogés par Reuters.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,12 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,24 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré quatre nouveaux plus hauts sur 52 semaines et deux nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 41 nouveaux plus hauts et 68 nouveaux plus bas.