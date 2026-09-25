Wall Street progresse légèrement grâce à l'engouement pour l'IA et aux espoirs de négociations au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,34%, S&P +0,18%, Nasdaq +0,21%

* Akamai Technologies s'envole grâce à un accord de services cloud de 11,6 milliards de dollars avec Anthropic

* Microsoft réinvente Copilot avec la génération de code et des outils d'IA agentique

* Les commandes de biens d'équipement de base laissent entrevoir une croissance solide en août

(Le point sur les échanges en milieu de séance)

par Johann M Cherian et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street ont légèrement progressé vendredi dans un marché agité, l'optimisme lié à l'IA ayant soutenu le moral des investisseurs et les cours du pétrole s'étant détendus, tandis que les investisseurs suivaient de près les efforts visant à conclure un accord pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

L'action Microsoft MSFT.O a progressé de 3,3% et a été le principal moteur de la hausse du S&P 500, après que le géant du logiciel a dévoilé plusieurs nouvelles fonctionnalités de son application Copilot, notamment un outil de codage et un agent IA toujours actif.

Le fabricant de puces Qualcomm QCOM.O a gagné 5,1% et Nvidia NVDA.O a légèrement progressé, tandis que Dell DELL.N a avancé de 5%.

L’optimisme lié à l’IA a été un moteur clé cette semaine, soutenu par le succès croissant de Meta META.O Muse et de son appareil intégré , Charm, auprès des jeunes consommateurs. Certains analystes ont attribué ce phénomène aux dépenses massives consacrées à cette technologie. Cependant, le titre a reculé de 3,2%, ramenant ses gains hebdomadaires à environ 13%.

« Les sommes injectées dans l’économie grâce aux investissements dans l’IA sont tout simplement colossales, et nous n’avons même pas encore constaté les retombées en termes de productivité », a déclaré Jamie Cox, associé gérant chez Harris Financial Group. « Le marché en tient un peu compte dans ses valorisations, et c’est l’une des raisons pour lesquelles on ne peut pas vraiment assister à une forte correction. »

À 11 h 28 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 176,76 points, soit 0,34%, à 51.526,74, le S&P 500 .SPX gagnait 14,02 points, soit 0,18%, à 7.718,15 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 57,69 points, soit 0,21%, à 26.997,07.

Les baisses enregistrées dans sept des onze secteurs du S&P 500 ont été compensées par une hausse de 0,8% du secteur technologique, qui pèse lourd dans l’indice .SPLRCT — le plus performant de la semaine. Tant le S&P 500 que le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, s’apprêtaient à afficher des hausses hebdomadaires.

Un rapport indiquant que les négociateurs américains et iraniens continuaient d’explorer une sortie progressive de la guerre, qui impliquerait la réouverture du détroit d’Ormuz par Téhéran et la levée du blocus économique par Washington, a contribué à soutenir le moral des marchés.

Les données ont également montré que les fortes dépenses d'investissement dans l'IA avaient stimulé la demande de biens d'équipement clés , dépassant les prévisions en août.

Cet optimisme a toutefois été tempéré par les craintes inflationnistes alimentées par la prolongation des conflits en Iran et en Ukraine, ainsi que par la flambée de la dette publique. Le Brent LCOc1 a légèrement reculé en début de séance, mais s’est maintenu au-dessus de 100 dollars le baril , tandis que le rendement des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR s’établissait à 5,2%.

Dans ce contexte, les opérateurs estiment à 66,4% la probabilité que la Réserve fédérale relève ses taux d’intérêt d’au moins 25 points de base en octobre, contre environ 50% en début de semaine, selon l’outil FedWatch du CME Group. Des déclarations de responsables politiques, notamment John Williams et Beth Hammack, sont attendues dans le courant de la journée.

Le président Donald Trump a déclaré avoir eu une « réunion très productive » avec le président Xi Jinping. Trump a clairement fait savoir à Xi que l’aide chinoise à l’Iran était inacceptable, a déclaré l’ambassadeur américain en Chine.

Akamai Technologies AKAM.O a bondi de 7,3% après la conclusion d’un accord de 11,6 milliards de dollars portant sur des services cloud avec Anthropic, leader dans le domaine de l’IA. People PPLI.O a bondi de 9% après la publication d’un article indiquant que MGM Resorts International

MGM.N était en pourparlers en vue d’une offre d’achat sur la société de services en ligne.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,1 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,06 pour 1 au Nasdaq. L’indice S&P 500 a enregistré trois nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 30 nouveaux plus bas, tandis que l’indice Nasdaq Composite a enregistré 34 nouveaux plus hauts et 123 nouveaux plus bas.