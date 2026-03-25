Wall Street progresse grâce aux espoirs de désescalade au Proche-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en hausse: Dow: +1,23%, S&P 500: +1,16%, Nasdaq: +1,47%

* Les actions d'Arm bondissent alors que la nouvelle puce d'intelligence artificielle devrait générer des milliards de dollars de revenus

* Les actions du secteur de l'espace augmentent à la suite d'un rapport selon lequel SpaceX pourrait déposer une demande d'introduction en bourse cette semaine

* Le directeur général de BlackRock déclare que le pétrole pourrait dépasser 150 dollars le baril et provoquer une récession mondiale

(Mise à jour à l'ouverture du marché) par Purvi Agarwal et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont progressé mercredi, les perspectives d'une désescalade du conflit au Moyen-Orient ayant apaisé certaines craintes des investisseurs concernant des perturbations prolongées de l'approvisionnement en énergie.

Le Pakistan a transmis à l'Iran une proposition des États-Unis, et le Pakistan ou la Turquie pourraient être les lieux de discussion pour une désescalade de la guerre dans le Golfe, a déclaré un haut fonctionnaire iranien à Reuters. Téhéran a jusqu'à présent nié en public qu'il négocierait avec l'administration Trump.

Les marchés mondiaux ont accueilli favorablement les rapports précédents indiquant que les États-Unis cherchaient un cessez-le-feu, les investisseurs espérant une percée qui pourrait aider à restaurer la navigation à travers le détroit crucial d'Ormuz. Les prix du pétrole ont chuté de près de 4 %.

"Les marchés voient une sorte de voie de désescalade dans la guerre. Dans combien de temps cela pourrait-il se matérialiser, la partie pacifique de cette situation? Ces idées sont-ellesréellement crédibles ou s'agit-il simplement d'une sorte de bruit de fond que nous avons vu dans les deux sens?", a déclaré Aleks Spencer, responsable des investissements chez Bogart Wealth.

"Chaque jour semble être une discussion différente."

À 09:37 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 565,86 points, ou 1,23%, à 46 689,92, le S&P 500

.SPX a gagné 76,13 points, ou 1,16%, à 6 632,50 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 319,76 points, ou 1,47%, à 22 081,66.

L'indice Russell 2000 à petite capitalisation .RUT a progressé de 1,5% pour atteindre son plus haut niveau en deux semaines.

Les actions cotées en bourse d'Arm ARM.O ont bondi de15 % après que la société a dévoilé une nouvelle puce de centre de données d'intelligence artificielle qui devrait rapporter des milliards de dollars .

D'autres fabricants de puces ont également progressé, Intel

INTC.O et Marvell Technology MRVL.O ayant augmenté de près de 5 % chacun, tandis que Nvidia NVDA.O a progressé de 2,5 %. L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a gagné 1,3%.

L'indice S&P 500 de la consommation discrétionnaire

.SPLRCD a gagné 2%, les croisiéristes Norwegian Cruise Line

NCLH.N ayant progressé de 4,3%, tandis que Carnival Corp

CCL.N et Royal Caribbean RCL.N ont ajouté plus de 2,5% chacun.

Destiny Tech100 DXYZ.N a bondi de19% après un rapport selon lequel SpaceX a l'intention de déposer son prospectus d'introduction en bourse dès cette semaine. SpaceX est la plus grande participation du fonds.

D'autres sociétés spatiales ont également progressé, Rocket Lab RKLB.O et Intuitive Machines LUNR.O augmentant respectivement de 6,6 % et de 9,2 %. Les actions d'EchoStar

SATS.O ont augmenté de 8,1%.

La flambée des prix du pétrole liée au conflit iranien a ravivé les craintes d'inflation, compliquant les perspectives des banques centrales en matière de taux d'intérêt.

Selon l'outil FedWatch de CME Group, les marchés ne prévoient pas d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale cette année, alors qu'ils anticipaient deux réductions avant que la guerre n'éclate.

Le directeur général de BlackRock BLK.N , Larry Fink, a déclaré que les prix du pétrole pourraient atteindre 150 dollars le baril et provoquer une "récession mondiale" si l'Iran "reste une menace" même après la fin de la guerre.

Parmi les autres mouvements, les actions cotées en bourse de JD.com JD.O et Alibaba BABA.N ont gagné plus de 3% chacune après que les médias d'État chinois et le régulateur ont exhorté l'industrie des plateformes de livraison de nourriture à mettre fin à une guerre des prix saignante .

Robinhood Markets HOOD.O a ajouté 6,6 % après que la plateforme d'échange a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars .

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 6,5 contre 1 sur le NYSE et de 5,17 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 8 nouveaux records sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 29 nouveaux records et 39 nouveaux plus bas.