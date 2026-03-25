 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Hezbollah refuse toute négociation "sous le feu" avec Israël
information fournie par AFP 25/03/2026 à 16:08

Israël bombarde la banlieue de Tyr, dans le sud du Liban, le 24 mars 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Israël bombarde la banlieue de Tyr, dans le sud du Liban, le 24 mars 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le Hezbollah a balayé mercredi toute négociation "sous le feu" avec Israël, qui poursuit ses frappes sur les bastions du groupe pro-iranien au Liban.

Les frappes israéliennes ont tué 1.094 personnes, dont 121 enfants, fait plus de 3.000 blessés et plus d'un million de déplacés depuis le 2 mars, selon un nouveau bilan mercredi du ministère de la Santé.

Dans un communiqué retransmis par la chaîne du Hezbollah, le chef du groupe, Naïm Qassem, a affirmé que toute négociation "sous le feu" avec Israël était une "capitulation" alors que le pouvoir libanais appelle à des pourparlers avec le pays ennemi.

Il a demandé aux autorités libanaises de revenir sur leur décision de "criminaliser" selon lui l'action militaire de sa formation, que Beyrouth a décidé d'interdire début mars.

Le Hezbollah a affirmé avoir mené plusieurs attaques contre l'armée israélienne qui progresse dans la zone frontalière et a mené mercredi matin de nouvelles frappes sur la banlieue sud de Beyrouth et sur le sud du pays.

La formation pro-iranienne a affirmé avoir visé des troupes israéliennes "massées dans les localités frontalières de Naqoura et Qawzah", ainsi que plusieurs sites le long de la frontière "avec plus de 100 roquettes".

Le groupe a aussi revendiqué une série d'attaques contre des localités du nord d'Israël, notamment Kiryat Shmona, qui n'ont pas fait de victimes selon les autorités israéliennes.

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a affirmé mardi que les forces israéliennes "manoeuvraient à l'intérieur du territoire libanais pour s'emparer d'une ligne de défense avancée" jusqu'au fleuve Litani, à environ 30 kilomètres de la frontière.

Dans le même temps, l'aviation israélienne avait mené une frappe dans la nuit contre la banlieue sud de la capitale, selon l'ANI.

Israël avait ordonné mardi aux habitants de sept quartiers de cette banlieue qu'il considère comme un fief du Hezbollah, d'évacuer en prévision d'actions militaires.

Un correspondant de l'AFP a vu une rue jonchée de débris, de morceaux de ciment et de métal tordu, et un appartement endommagé, après une frappe tôt mercredi matin.

Depuis que le Liban a été entraîné dans la guerre régionale le 2 mars, Israël pilonne la banlieue sud de Beyrouth, vidée de la majorité de ses habitants qui ont fui.

- Deux secouristes tués -

A Nabatiyeh, dans le sud, deux secouristes, vêtus de leur uniforme et qui circulaient sur un scooter, ont été tués par une frappe israélienne mardi, a indiqué mercredi le ministère libanais de la Santé, portant à 42 le nombre de soignants libanais tués par Israël.

Le ministère a dénoncé dans un communiqué "une obstruction délibérée des opérations de sauvetage et une violation flagrante du droit international humanitaire".

L'armée israélienne a déclaré de son côté mercredi matin avoir visé "un centre de commandement" du Hezbollah dans la banlieue sud, ainsi que des stations essence de l'entreprise Al-Amana dont elle dit qu'elles appartiennent au mouvement et le financent.

Israël avait aussi annoncé avoir, au cours de son opération terrestre dans le sud du Liban, "démantelé des centres de commandement du Hezbollah" ainsi qu'un dépôt d'armes, et avoir tué plusieurs combattants de la formation, sans en préciser le nombre.

Des avions de combat israéliens laissent des traînées blanches dans le ciel de Tyr, dans le sud du Liban, le 24 mars 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Des avions de combat israéliens laissent des traînées blanches dans le ciel de Tyr, dans le sud du Liban, le 24 mars 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Dans la ville millénaire de Tyr, à une vingtaine de km de la frontière israélienne, environ 20.000 personnes dont quelque 15.000 déplacés des villages environnants s'entassent dans le quartier chrétien - le seul encore épargné par les frappes- et dans quelques écoles.

"Nous n'abandonnerons pas notre terre, nos cœurs sont ici", affirme Khalil, l'un de ceux qui ont décider de rester dans la ville, désormais très isolée du reste du pays.

"Les centaines de milliers de résidents du sud du Liban qui ont été évacués vers le nord ne retourneront pas au sud du Litani tant que la sécurité des habitants du nord (d'Israël) ne sera pas assurée", avait averti mardi le ministre israélien de la Défense.

Après avoir envahi le Liban en 1982, Israël avait maintenu une zone tampon de 10 à 20 kilomètres de profondeur, jusqu'à son retrait total en 2000, sous les coups de boutoir du Hezbollah.

Proche orient
Guerre en Iran
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 16:34

    Beep beep beep

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La police scientifique près du lieu où des ambulances de la communauté juive ont été attaquées, à Londres le 23 mars 2026 ( AFP / Henry NICHOLLS )
    Deux hommes arrêtés en lien avec l'attaque à Londres contre des ambulances de la communauté juive
    information fournie par AFP 25.03.2026 15:58 

    La police britannique a arrêté mercredi deux hommes, soupçonnés d'être impliqués dans l'incendie qui a détruit quatre ambulances de la communauté juive à côté d'une synagogue à Londres dans la nuit de dimanche à lundi. La police avait indiqué lundi enquêter sur ... Lire la suite

  • Un vieux moulin à vent se dresse devant les turbines d'un parc éolien près du village d'Ostingerslebe
    L'Allemagne alloue €8 milliards pour atteindre ses objectifs climatiques 2030
    information fournie par Reuters 25.03.2026 15:25 

    L'Allemagne a annoncé mercredi débloquer 8 ‌milliards d'euros dans le cadre d'un plan en 67 points pour atteindre ses objectifs climatiques à ​horizon 2030 et réduire sa dépendance vis-à-vis des importations de combustibles fossiles. La principale économie européenne ... Lire la suite

  • ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    L'UE veut aider la tech à innover dans la défense
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.03.2026 15:21 

    L'Union européenne veut aider les jeunes entreprises de la tech en Europe à produire davantage, en un "temps record", dans le secteur de la défense, avec un financement de 115 millions d'euros, a annoncé mercredi la Commission européenne. "Nous voulons rendre les ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 18 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street rassurée par la détente des prix du pétrole
    information fournie par AFP 25.03.2026 15:20 

    La Bourse de New York évolue en hausse mercredi, entraînée par les espoirs d'une fin de conflit au Moyen-Orient, qui fait chuter les prix de l'énergie et atténue les perspectives d'inflation. Vers 14H00 GMT, le Dow Jones prenait 0,59%, l'indice Nasdaq gagnait 0,98% ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank