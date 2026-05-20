Wall Street progresse grâce à la remontée du secteur des puces électroniques, dans l'attente des résultats de Nvidia

par Utkarsh Hathi et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Street ont progressé mercredi, le rebond des valeurs du secteur des semi-conducteurs à l'approche des résultats trimestriels de Nvidia ayant redonné confiance aux investisseurs après la récente vague de ventes provoquée par la hausse des rendements obligataires et les craintes inflationnistes.

Nvidia NVDA.O , la société la plus valorisée au monde et pièce maîtresse du boom mondial de l'IA, a progressé de 2%.Les résultats de la sociétésont attendus après la clôture.

Les investisseurs vont analyser les chiffres à la recherche de signes indiquant que l'appétit pour les infrastructures d'IA reste suffisamment fort pour soutenir les valorisations élevées dans le secteur des technologies et de l'IA.

Le secteur des puces électroniques dans son ensemble a également progressé mercredi. Marvell Technology MRVL.O a gagné 7,8 %, Intel INTC.O a progressé de 6,3 % et Micron Technology MU.O a gagné 3,6 %.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 2,9 %.

“Les résultats de Nvidia tombent à point nommé, alors que le marché a besoin d'être rassuré sur le fait que les promesses de l'IA peuvent l'emporter sur les vents contraires liés à la hausse des rendements obligataires”, a déclaré James Demmert, directeur des investissements chez Main Street Research.

“Les points d'attention dans le rapport financier de Nvidia sont les signes éventuels de compression des marges dus à la hausse des prix de la mémoire, ainsi que la manière dont l'entreprise gère ses ventes en Chine.”

Les actions américaines ont été sous pression ces derniers jours, la vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux ayant entraîné une hausse des rendements. Les traders s'attendaient à ce que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt à la fin de l'année, le conflit au Moyen-Orient faisant grimper les prix du pétrole et ravivant les craintes inflationnistes.

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans, qui avait atteint un plus haut de 16 mois à 4,687 % lors de la séance précédente, s'est replié à 4,588 % mercredi. US/

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont prolongé leurs pertes dans la journée, reculant de 5,6 % à 105,13 dollars après que le président américain Donald Trump a déclaré que les négociations avec l'Iran en étaient à leur phase finale , bien que les investisseurs restent méfiants quant à l'issue des pourparlers de paix alors que les perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient se poursuivent.

À 11h51 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 529,35 points, soit 1,08 %, à 49.894,89, le S&P 500 .SPX a gagné 72,83 points, soit 0,99 %, à 7.426,44 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 359,73 points, soit 1,39 %, à 26.230,44.

Sept des onze principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, emmenés par les biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD et la technologie .SPLRCT , qui ont chacun gagné environ 1,8 %.

À l'inverse, le secteur de l'énergie .SPNY a reculé de 1,7 % en raison de la baisse des cours du pétrole, tandis que celui des biens de consommation de base .SPLRCS a perdu 0,5 %.

L'action Target TGT.N a chuté de 4 %, pesant sur le secteur des biens de consommation courante, après que le géant de la grande distribution a mis en garde contre un contexte macroéconomique difficile, alors même qu'il a doublé ses prévisions de croissance annuelle des ventes. Walmart WMT.O , figure de proue du secteur de la distribution qui devrait publier ses résultats trimestriels jeudi, a reculéd'environ 1%.

Attendu plus tard dans la journée, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed est suivi de près par les investisseurs, qui y cherchent des indices sur la manière dont les responsables évaluent les risques d'inflation.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés anticipent désormais une probabilité d'environ 37 % d'une hausse des taux de 25 points de base en décembre.

Parmi les autres valeurs en mouvement, les actions des compagnies aériennes ont globalement progressé dans un contexte de baisse des prix du pétrole, Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O , Southwest Airlines LUV.N et Alaska Air ALK.N affichant des hausses comprises entre 6 % et 10 %.

Intuit INTU.O a reculé de 3,5 %. Reuters, citant une note interne, a rapporté que la société allait licencier environ 3 000 employés.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 3,11 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,85 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 16 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 15 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 62 nouveaux plus hauts et 127 nouveaux plus bas.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))