Alors que les prix du cacao s'effondrent, le vrai chocolat fait un retour progressif

Une barre chocolatée Hershey. (Crédits: Adobe Stock)

par May Angel, Alexander Marrow et Marcelo Teixeira

Après une année marquée par des tablettes plus petites, des gaufrettes supplémentaires et des substituts au chocolat, au moins un grand fabricant de chocolat remet le cacao à l'honneur — et d'autres pourraient lui emboîter le pas —, car la chute des prix des fèves depuis 2024 rend cette friandise traditionnelle plus rentable.

Ce revirement — motivé par une chute de près de 70% des contrats à terme sur le cacao par rapport aux records de fin 2024 — promet des prix plus bas en magasin pour les consommateurs, une reprise de la demande pour les producteurs de cacao et un abandon partiel des substituts du chocolat contenant trop peu de cacao pour être qualifiés de chocolat.

Le fabricant américain de confiseries Hershey HSY.N a rendu public son intention d'augmenter la teneur en cacao de ses substituts au chocolat, qu'il qualifie de “bonbons au chocolat”.

Après que le petit-fils du fondateur de Reese's avait critiqué Hershey pour avoir reformulé certains produits emblématiques de Reese's en “bonbons au chocolat”, la société a déclaré qu'à partir de l'année prochaine, tous les produits Hershey's et Reese's reviendront à leurs recettes d'origine.

D'autres entreprises suivront probablement le mouvement, ont déclaré des acteurs du secteur et des experts tels que le consultant indépendant Roger Bradshaw.

“Il est tout à fait logique de revenir au vrai chocolat compte tenu des niveaux actuels des prix du cacao”, a-t-il déclaré.

Le fabricant de snacks Mondelez MDLZ.O n'a pas répondu aux demandes de commentaires concernant ses recettes de chocolat, tandis que Nestlé NESN.S n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Ferrero a déclaré que ses recettes n'étaient pas dictées par les fluctuations à court terme des prix des matières premières, mais n'a pas commenté les changements dans son utilisation du cacao.

CHUTE DU PRIX DU CACAO

Après que les prix du cacao CCc2 ont presque triplé pour dépasser les 12.000 dollars la tonne métrique en 2024 en raison de conditions météorologiques défavorables et de maladies, les fabricants de chocolat ont commencé à réduire la taille des tablettes, à ajouter davantage de gaufrettes, de fruits et de noix, et à proposer des alternatives au chocolat.

Ils ont également puisé dans leurs stocks de cacao, augmenté leurs prix et intensifié leurs investissements dans des produits tels que ChoViva, une alternative au chocolat sans cacao à base de graines de tournesol et d'avoine. Ce produit, développé par la start-up allemande Planet A Foods, est commercialisé dans le cadre de son partenariat avec Barry Callebaut BARN.S , le plus grand fabricant de chocolat et transformateur de cacao au monde.

Cela a entraîné une forte baisse de la demande de cacao qui, selon les experts, a provoqué une chute de 70% des prix des fèves par rapport à leurs sommets atteints fin 2024.

La demande pourrait atteindre son plus bas niveau depuis neuf ans au cours des 12 mois allant jusqu'à fin septembre, a déclaré Steve Wateridge, analyste chevronné et expert mondial de premier plan en matière de cacao. La chute des prix du cacao devrait toutefois entraîner une reprise de la demande à partir du second semestre, a-t-il ajouté.

“Les facteurs qui nous ont conduits à ces prix bas devraient tous se résorber”, a déclaré Wateridge.

BAISSE DES PRIX DU CHOCOLAT, HAUSSE DE LA DEMANDE DE CACAO

Il faut compter environ 10 mois pour que les variations des prix du cacao se répercutent sur les prix de détail du chocolat, car les fabricants de chocolat se couvrent ou fixent leurs prix d'achat plusieurs mois à l'avance et détiennent d'importants stocks.

Les supermarchés et autres acheteurs font donc pression sur les fabricants de chocolat pour qu'ils baissent leurs prix depuis environ mi-2025. Certains ont cédé.

Mondelez MDLZ.O a déclaré le mois dernier avoir réduit certains prix du chocolat en Europe et commencer à voir ses volumes de vente augmenter.

Barry Callebaut – dont les ingrédients sont utilisés dans un quart des chocolats du monde – prévoit une croissance de ses volumes de vente comprise entre 1% et 5% au cours des six mois allant jusqu'en août par rapport à l'année précédente, selon les calculs de Reuters basés sur les résultats du premier semestre de l'entreprise. La société, qui fournit le chocolat pour les barres Kit Kat de Nestlé NESN.S et The Magnum Ice Cream Company MICCT.AS , affirme qu'aux prix actuels du cacao, la production de chocolat peut être moins coûteuse que celle de substituts au goût de chocolat utilisant des graisses végétales plutôt que du beurre de cacao.

Cela signifie que “certains clients reviennent au chocolat”, a déclaré en avril le directeur général Hein Schumacher, sans citer les entreprises concernées.

Des initiatives législatives favorisent également ce retour au cacao dans certaines régions.

Au Brésil, sixième plus grand consommateur mondial de chocolat par habitant, une loi a été signée au début du mois, exigeant que tout produit étiqueté “chocolat noir” contienne au moins 35% de cacao.

Cette mesure rapproche le Brésil de marchés tels que l'Europe et l'Amérique du Nord en renforçant ses exigences en matière de teneur en cacao.

UN RETOUR PROGRESSIF

Un retour vers un chocolat plus traditionnel serait une bonne nouvelle pour les quelque 2 millions de producteurs de cacao vivant dans la pauvreté en Côte d'Ivoire et au Ghana, les principaux pays producteurs, car cela augure bien de la demande de cacao et des prix des fèves.

Cependant, il faudra probablement du temps avant que les volumes ne reviennent aux niveaux observés avant la flambée des prix.

“Je pense qu'il faudra deux ans et demi pour revenir à la situation d'avant 2023/24” en termes de demande, a déclaré une consultante chevronnée dans le secteur du cacao et ancienne négociatrice qui a souhaité rester anonyme.

Cela s'explique par des tendances qui, bien que marginales, s'additionnent collectivement, a-t-elle précisé. Parmi celles-ci, on peut citer le fait que la génération Z est plus ouverte aux innovations telles que le chocolat sans cacao, ainsi que l'impact des médicaments amaigrissants sur les habitudes alimentaires des consommateurs.

Toutefois, les fabricants de chocolat craignant une nouvelle hausse des prix du cacao, certaines alternatives devraient perdurer.

En effet, ces produits restent rentables sur le segment du marché de masse, a noté Jean-Philippe Bertschy, analyste chez Vontobel.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))