Wall Street progresse après que Christopher Waller, de la Fed, a déclaré qu'il pourrait se prononcer en faveur d'un maintien des taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +1,15 %, S&P 500 +0,93 %, Nasdaq +1,23 %

* Broadcom recule après avoir publié des prévisions inférieures aux attentes élevées en matière d’IA

* La forte hausse de Snowflake tire les valeurs du secteur logiciel vers le haut

* Les investisseurs attendent les chiffres de l'emploi de vendredi pour avoir des indices sur les taux de la Fed

(Mise à jour avec les échanges de fin de matinée)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

Les principaux indices de Wall Street ont progressé jeudi après que Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, a déclaré qu’il pourrait se prononcer en faveur d’un maintien des taux inchangés ce mois-ci si les données confirmaient un apaisement des pressions sur les prix.

Ces commentaires ont incité les traders à réduire leurs paris sur une hausse des taux et pourraient dissiper la morosité qui règne sur les marchés à la suite des derniers échanges militaires entre les États-Unis et l’Iran.

Toutefois, les coûts d’emprunt pourraient devoir augmenter si les données sur l’inflation montrent que les pressions sur les prix persistent, a-t-il ajouté. Les traders tablent toujours sur une probabilité de près de50 % d’une hausse ce mois-ci, selon l’outil CME FedWatch.

"Même si les données sur l’inflation nationale s’améliorent, une hausse soutenue des cours du pétrole pourrait entretenir les craintes inflationnistes et compliquer la tâche de la Fed, qui pourrait alors avoir du mal à rester en retrait", a déclaré Jeff DerGurahian, directeur des investissements chez loanDepot.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 0,49 % jeudi, enregistrant ainsi leur quatrième journée consécutive de hausse.

Par ailleurs, les données publiées jeudi ont montré que l’activité du secteur des services aux États-Unis s’était redressée en août.

Les investisseurs, avides de catalyseurs positifs, se tournent désormais vers les chiffres de l’emploi attendus vendredi, mais certains ont mis en garde contre une interprétation trop optimiste de ce rapport, le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, ayant indiqué que la maîtrise de l’inflation restait sa priorité absolue.

Parmi les données publiées jeudi, le nombre de demandes initiales d'allocations chômage au niveau des États a augmenté de 2 000 pour s'établir à 206 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 29août, ce qui correspond globalement aux prévisions des économistes.

LES PUCES PESENT, LES LOGICIELS S'ENVOLENT

À 11 h 25 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 612,96 points, soit 1,15 %, à 53 673,94, le S&P 500 .SPX gagnait 70,70 points, soit 0,93 %, à 7 737,70 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 323,62 points, soit 1,23 %, à 26 541,45.

Les valeurs du secteur des services de communication

.SPLRCL ont mené la hausse parmi les 11 secteurs du S&P 500, progressant d’environ 1,76 %, tandis que les secteurs de la santé .SPXHC et des matériaux .SPLRCM ont reculé.

Broadcom AVGO.O a chuté de 4,9 % pour atteindre son plus bas niveau depuis cinq mois après que ses prévisions de chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre se sont révélées inférieures aux attentes élevées de Wall Street, soulignant que les entreprises au cœur du développement de l’IA ont la barre très haute à franchir.

Cette faiblesse s’est répercutée sur les fabricants de puces, l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX reculant de plus de 1 %.

Snowflake SNOW.N a bondi de 20 ,14 % pour atteindre son plus haut niveau depuis décembre 2021 après avoir publié des prévisions de chiffre d’affaires annuel solides , ce qui a redonné confiance à l’ensemble du secteur des logiciels. ServiceNow NOW.N a progressé de 5,24 %, tandis que Salesforce

CRM.N et Adobe ADBE.O ont gagné respectivement environ 2,87 % et 2,33 %.

Les valeurs liées aux cryptomonnaies ont progressé après le rebond du bitcoin, qui a mis fin à deux séances consécutives de baisse: Strategy MSTR.O a bondi de 12,59 %, Coinbase Global

COIN.O a grimpé de 9,76 % et la plateforme de trading grand public Robinhood Markets HOOD.O a bondi de 14,76 %.

Les risques géopolitiques assombrissant les perspectives et le calendrier des résultats n’offrant que peu de catalyseurs clairs, les investisseurs pourraient avoir peu de raisons de faire grimper significativement les cours ce mois-ci.

Selon Jakub Rochlitz, analyste chez eToro, neuf des 40 plus fortes baisses de l’histoire de l’indice S&P 500 se sont produites au mois de septembre.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, avec un rapport de 2,09 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,64 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 14 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et sept nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 51 nouveaux plus-hauts et 78 nouveaux plus-bas.