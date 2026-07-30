Wall Street progresse alors que les résultats de Microsoft apaisent les craintes concernant les dépenses liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en hausse: Dow Jones +0,6%, S&P 500 +1,1%, Nasdaq +2,2%

* Microsoft bondit après avoir annoncé des prévisions de ventes optimistes et une croissance de son activité cloud

* Meta recule après une chute de 91% de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre

* Les traders estiment à 57% la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base par la Fed en septembre

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Shashwat Chauhan et Ragini Mathur

Les actions américaines ont progressé jeudi, les prévisions exceptionnelles de Microsoft ayant apaisé les inquiétudes concernant les dépenses massives des entreprises en matière d’IA, tandis que les investisseurs analysaient également les nouvelles données sur le PIB et l’inflation au lendemain de la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d’intérêt.

Microsoft MSFT.O a bondi d'environ 15% après que la société a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires et de croissance du cloud supérieures aux attentes pour le trimestre en cours, des dépenses d'investissement inférieures aux estimations, et a déclaré qu'elle prévoyait de continuer à générer des liquidités tout au long de son exercice 2027 qui vient de débuter. Les investisseurs ont été effrayés par la hausse des coûts liés à l’IA chez les grandes entreprises technologiques, alors même que celles-ci affichent de solides résultats. Les rapports faisant état de flux de trésorerie négatifs publiés la semaine dernière par Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O ont déclenché une vague de ventes sur les titres liés à l’IA, les valeurs du secteur des semi-conducteurs subissant également des pressions alors que les investisseurs remettaient en question leurs valorisations élevées . L’indice Nasdaq-100 .NDX , à forte composante technologique, a chuté mercredi de 10% par rapport à son plus haut niveau atteint début juin. Signe que les inquiétudes liées à l’IA sont loin d’être apaisées, Meta Platforms META.O a perdu près de 9% après que le géant des réseaux sociaux a annoncé une chute de 91% de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre, soulignant la pression financière exercée par son coûteux déploiement d’IA.

“La préoccupation ne porte plus seulement sur le montant des dépenses de ces entreprises, mais sur le fait que la hausse des taux d’intérêt pourrait ne pas les dissuader d’augmenter leurs dépenses, car elles considèrent le développement de l’IA comme une nécessité concurrentielle”, a déclaré Anna Rathbun, directrice générale et fondatrice de Grenadilla Advisory. Apple AAPL.O et Amazon AMZN.O doivent publier leurs résultats après la clôture. Amazon était en hausse d’environ 3%, tandis qu’Apple reculait de 1,6% en début de séance.

Côté données économiques, la croissance économiqueaméricaine a ralenti au deuxième trimestre dans un contexte d’aggravation du déficit commercial, s’établissant à 1,5% contre des estimations de 2,1%. Une autre publication a également montré que l’inflation américaine avait ralenti en juin. À 9 h 50 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average

.DJI gagnait 290,48 points, soit 0,56%, à 51.884,62, le S&P 500 .SPX gagnait 81,98 points, soit 1,12%, à 7.398,13 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 542,32 points, soit 2,22%, à 24.985,26. Les valeurs technologiques .SPLRCT ont mené la hausse parmi les principaux secteurs du S&P, avec une progression de 4,2%.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont également progressé en début de séance, l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX s’apprêtant à mettre fin à une série de cinq jours de baisse avec une hausse de 6,7%.

Les marchés avaient clôturé en forte baisse mercredi après que la Fed eut maintenu ses taux d'intérêt inchangés dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%, mais les messages contradictoires du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, avaient semé la confusion chez les opérateurs quant à l'évolution des coûts d'emprunt.

“Le maintien des taux est justifié au vu de la tendance à la baisse des chiffres de l’indice PCE”, a déclaré Mme Rathbun.

Les marchés obligataires étaient sur les dents, le rendement de l’obligation du Trésor à 30 ans US30YT=RR ayant bondi à son plus haut niveau en 19 ans, les investisseurs s’inquiétant de plus en plus des perspectives de politique monétaire de la banque centrale et cherchant à mieux se protéger contre une inflation future. Selon les données compilées par LSEG, les traders estiment actuellement à 57% la probabilité que la banque centrale américaine relève ses taux d’intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de septembre.

Le titre Qualcomm QCOM.O a chuté de 3,2%, le fabricant de puces ayant annoncé un bénéfice prévisionnel pour le quatrième trimestre inférieur aux estimations et indiqué que le chiffre d’affaires lié aux produits Apple baisserait plus rapidement que prévu. Le titre Carvana CVNA.N a chuté de 9,9% après avoir annoncé un bénéfice de base ajusté pour l'ensemble de l'année inférieur aux attentes de Wall Street .

Starbucks SBUX.O a progressé de 3,5% après que la plus grande chaîne de cafés au monde a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels. Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,21 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,68 pour 1 au Nasdaq. Le S&P 500 a enregistré deux nouveaux plus hauts sur 52 semaines et deux nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 30 nouveaux plus hauts et 72 nouveaux plus bas.