Wall Street progresse alors que le pétrole recule ; l'accord de SpaceX sur les fréquences pèse sur le secteur des télécommunications

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,27 %, S&P +0,32 %, Nasdaq +0,48 %

* Delta Air Lines recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice

* Apple recule suite à des informations faisant état d'une réduction de la production de composants pour l'iPhone 18 et le Pro Max

(Dernières informations à l'ouverture des marchés)

par Tharuniyaa Lakshmi et Shashwat Chauhan

Les indices boursiers américains ont légèrement progressé vendredi, les cours du pétrole ayant reculé grâce à l'apaisement des inquiétudes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient, même si les valeurs des télécommunications sont restées sous pression après que l'acquisition de fréquences par SpaceX a suscité des inquiétudes quant à la concurrence dans l'ensemble du secteur.

Les cours du pétrole ont baissé après que le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que son pays n’attaquerait pas l’Iran avant les élections de mi-mandat prévues le mois prochain, apaisant ainsi les inquiétudes concernant l’approvisionnement.

Les cours du Brent LCOc1 ont reculé d’environ 1 %, tout en se maintenant au-dessus de la barre des 100 dollars le baril.

O/R

Les rendements des bons du Trésor américain se sont également stabilisés, le rendement de référence à 10 ans

US10YT=RR restant stable à 5,25 %, tout en se maintenant près du plus haut niveau atteint depuis 24 ans, à 5,364 %, enregistré mercredi.

L’indice de référence S&P 500 .SPX et le Nasdaq, à forte composante technologique, s’orientaient vers des hausses hebdomadaires malgré un recul au cours des deux dernières séances, l’optimisme suscité par une saison des résultats du troisième trimestre portée par l’IA ayant propulsé les deux indices à des niveaux records en début de semaine.

L’indice Dow Jones, composé de valeurs de premier ordre, était également en passe d’enregistrer de légers gains hebdomadaires, tandis que l’indice S&P 500 à pondération égale

.SPXEW était en passe de mettre fin à une série de sept semaines de baisses consécutives.

Les valeurs de croissance à très forte capitalisation étaient globalement en hausse, avec Tesla TSLA.O en progression de 1,8 %, Nvidia NVDA.O en hausse de 1,5 % et Microsoft MSFT.O en hausse de 1,2 %.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont globalement progressé, au lendemain d’une forte baisse provoquée par des informations indiquant que le chiffre d’affaires annualisé d’OpenAI était inférieur de 20 milliards de dollars aux prévisions antérieures.

Dix secteurs sur onze ont progressé, ceux de l’immobilier

.SPLRCR et des biens de consommation discrétionnaires

.SPLRCD menant la danse, avec une hausse d’environ 1 % chacun.

L’indice S&P 500 des services de communication .SPLRCL a légèrement reculé après que SpaceX SPCX.O a gagné 3,2 %, le fabricant de fusées et de satellites ayant conclu un accord pour acquérir un portefeuille national de fréquences en bande basse, lançant ainsi un défi direct aux géants américains de la téléphonie mobile.

Les valeurs des opérateurs de télécommunications ont reculé: T-Mobile US TMUS.O a perdu 9,1 %, AT&T T.N a chuté de 7,4 % et Verizon VZ.N a fléchi de 6,3 %.

À 9h42 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 136,24 points, soit 0,27 %, à 51.367,88, le S&P 500 .SPX gagnait 25,23 points, soit 0,32 %, à 7.790,59 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 130,99 points, soit 0,48 %, à 27.324,33.

La saison des résultats trimestriels s'accélère la semaine prochaine avec les grandes banques au programme. L'optimisme suscité par la solidité des résultats continue de soutenir les actions américaines malgré les inquiétudes géopolitiques et celles liées aux taux d'intérêt.

“Les banques sont un excellent indicateur: les gens empruntent-ils, et quelle est la situation actuelle… cela va également nous fournir des indications sur ce que la Fed pourrait ou non décider de faire,” a déclaré Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners.

Parmi les valeurs qui se sont particulièrement démarquées, Humana HUM.N a bondi de 16,6% après la publication de données du gouvernement américain indiquant que 95 % des membres de l’assureur santé bénéficiaient de plans Medicare Advantage notés quatre étoiles ou plus pour 2027.

Apple AAPL.O a reculé de 2,2 % après la publication d’un article indiquant que le fabricant d’iPhone avait demandé à certains fournisseurs de réduire la production de composants destinés à ses nouveaux modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, la flambée des coûts des puces mémoire et les hausses de prix freinant la demande des consommateurs.

Delta Air Lines DAL.N a chuté de 3 %, la compagnie ayant revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel de près d’un quart, en se basant sur la valeur médiane de la fourchette.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,65 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,53 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 4 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 3 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 17 nouveaux plus hauts et 75 nouveaux plus bas.