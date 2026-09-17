Wall Street progresse alors que la baisse des cours du pétrole apporte un répit après la hausse des taux de la Fed

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* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,59 %, S&P 500 +0,94 %, Nasdaq +1,25 %

* Le conflit au Yémen entretient les inquiétudes concernant l'approvisionnement en pétrole

* L'exemption accordée par la SEC américaine pour le trading de jetons fait grimper les actions liées aux cryptomonnaies

(Dernières informations à l'ouverture des marchés)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

Les principaux indices boursiers américains ont bondi jeudi, le recul des cours du pétrole ayant redonné confiance aux investisseurs, tandis que la première hausse des taux de la Réserve fédérale sous la présidence de Kevin Warsh a rassuré les investisseurs quant à l’engagement de la banque centrale à lutter contre l’inflation .

Cette décision de politique monétaire a dissipé une source d’inquiétude chronique, permettant aux investisseurs de se tourner à nouveau versleurs valeurs favorites. Les valeurs technologiques ont progressé, Nvidia NVDA.O et Amazon AMZN.O gagnant chacune près de 2%.

Ces hausses seront cruciales pour les investisseurs au cours de la seconde quinzaine de septembre, un mois historiquement morose pour les actions. L’indice de référence S&P 500 .SPX a perdu 1,7 % depuis le début du mois.

"Même si l’argument selon lequel les prix de l’énergie sont élevés en raison d’une perturbation temporaire au Moyen-Orient peut être vrai, l’inflation est supérieure à l’objectif depuis plus de cinq ans", a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management.

M. Warsh "a très bien su trouver le juste équilibre", a-t-il ajouté.

À 9 h 38 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 316,08 points, soit 0,59 %, à 51.763,46, le S&P 500 .SPX gagnait 71,28 points, soit 0,94 %, à 7.623,09, et le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 321,49 points, soit 1,25 %, à 26.302,28.

L’indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a reculé de 2,01 points à 15,70.

"Je pense que la Fed devrait continuer à adopter une approche prudente à l’avenir. On n’a pas l’impression d’être entrés dans le type de cycle de hausse des taux que nous avons connu en 2022 et 2023", a déclaré Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners.

La Fed a toutefois averti que de nouvelles hausses pourraient s’avérer nécessaires dans les mois à venir pour maîtriser l’inflation. L’incertitude quant à l’ampleur finale de la hausse des taux d’intérêt devrait entretenir la volatilité des actions et des obligations dans les semaines à venir.

Selon le FedWatch du CME, les opérateurs estiment à près de 49 % la probabilité d’une nouvelle hausse lors de la prochaine réunion de la banque centrale , en octobre, contre environ 44 % il y a un jour.

"L’histoire montre clairement qu’une fois que la Fed commence à relever ses taux, elle le fait à plusieurs reprises; mais la tendance est moins claire quant à savoir si elle relèvera les taux lors de réunions consécutives ou si elle les maintiendra inchangés lors de certaines réunions intermédiaires", a déclaré M. Zaccarelli.

Le rendement du titre de référence du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a également reculé, allégeant quelque peu la pression sur les actions. Des rendements élevés sur les bons du Trésor américain sans risque réduisent généralement l’attrait des actions.

Les 11 principaux secteurs de l’indice S&P 500 affichaient tous des hausses, les services publics .SPLRCU menant le bal avec un bond de 1 %.

LE PÉTROLE RECULE, LES RISQUES AU MOYEN-ORIENT PERSISTENT

Dans le même temps, les cours du pétrole ont baissé pour la deuxième journée consécutive , les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculant de près de 3 % à 102,90 dollars. Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate

CLc1 ont chuté de 1,8 % à 100,62 dollars.

Les actions liées aux cryptomonnaies ont progressé après que l'autorité américaine de régulation des marchés financiers a annoncé une exemption de cinq ans pour le trading d'actions tokenisées. Robinhood HOOD.O et Circle Internet Group CRCL.N ont chacun gagné environ 3,5 %, tandis que Coinbase COIN.O a progressé de 1,2 %.

Les actions des entreprises de néocloudont progressé, Nebius

NBIS.O et IREN IREN.O gagnant chacune environ 1,4 %. CoreWeave CRWV.O a reculé de 2,9 % après avoir annoncé son intention de lever des capitaux via des émissions d’actions et d’obligations convertibles.

Fluence Energy FLNC.O a chuté de plus de 16 % après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2026.

Les titres en hausse ont été 4,17 fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE) et 3,5 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 3 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 3 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 21 nouveaux plus hauts et 28 nouveaux plus bas.