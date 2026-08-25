Wall Street profite d'un rebond de la tech

Wall Street retrouve des couleurs ce mardi, portée en particulier par le compartiment technologique. Le Nasdaq 100 affiche la progression la plus marquée, avec un gain de 0,5%, tandis que le S&P 500 avance de 0,15%. Le Dow Jones évolue, de son côté, quasiment à l'équilibre.

Sur le plan géopolitique, les investisseurs continuent d'évaluer les conséquences des nouvelles sanctions économiques américaines visant l'Iran. Lors d'une prise de parole lundi, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que les autres pays devraient cesser de commercer avec le pays du Moyen-Orient, sous peine de se voir exclus du système financier fondé sur le dollar. Il n'a toutefois cité aucun pays en particulier.

Sur le front macroéconomique, l'indice de confiance des consommateurs américains calculé par le Conference Board est ressorti légèrement inférieur aux attentes pour le mois d'août. Il s'établit à 89,4 points, contre une estimation de 90,2 points.

Au-delà de cet indicateur, la semaine s'annonce riche en rendez-vous économiques, avec notamment le symposium de Jackson Hole, qui débutera jeudi. Les investisseurs prendront également connaissance d'une nouvelle estimation de la croissance du PIB américain, des chiffres sur les revenus et les dépenses des ménages, ainsi que de l'indice des prix PCE.

Du côté des valeurs qui rythment la séance, Intuit cède 2,5% alors que l'éditeur de logiciels doit publier ses résultats du quatrième trimestre après la clôture du marché.

Les analystes interrogés par FactSet anticipent un bénéfice ajusté de 3,58 dollars par action, pour un chiffre d'affaires de 4,27 milliards de dollars.

Dick's Sporting Goods plonge en Bourse après avoir dévoilé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, pénalisés notamment par le recul des ventes de Foot Locker. Le groupe a également revu à la baisse ses prévisions annuelles dans un marché qu'il juge de plus en plus concurrentiel.

Pour son deuxième trimestre, Dick's Sporting Goods a fait état d'un bénéfice ajusté hors normes comptables GAAP et de ventes nettes inférieurs aux attentes. Le groupe a également abaissé ses prévisions pour l'exercice 2026.

Accenture annonce l'acquisition de McCoy, un partenaire néerlandais spécialisé dans la transformation SAP pour les entreprises de taille moyenne. Cette opération doit renforcer la capacité du groupe à accompagner les entreprises de ce segment dans la modernisation de leurs opérations, l'adoption de l'intelligence artificielle et le soutien à leur croissance.

Enfin, KKR annonce la signature d'accords définitifs prévoyant l'acquisition, par ses fonds gérés, de Ci Flavors auprès de l'ensemble de ses actionnaires actuels. La société japonaise exploite une plateforme regroupant plusieurs marques dans les secteurs de la beauté et des produits de style de vie.