Wall Street proche de l’équilibre avant Jackson Hole et le sommet sur l’Ukraine
information fournie par AOF 19/08/2025 à 07:40

(AOF) - Les indices américains ont terminé en ordre dispersé, dans l’attente du symposium de Jackson Hole qui débutera jeudi,et au cours duquel le discours du président de la Fed des États-Unis sera particulièrement scruté. Les investisseurs ont également limité les prises de risque avant le début du sommet au sujet de l’Ukraine qui a eu lieu lundi soir. Aucun accord de paix n’a encore été trouvé, mais une rencontre entre les présidents de la Russie et de l’Ukraine devrait avoir lieu prochainement. Le Dow Jones a cédé 0,08 %, le S&P 500 a perdu seulement 0,01 %, alors que le Nasdaq a grappillé 0,03 %.

L'ACCC (Commission australienne de la concurrence et de la consommation) a ouvert aujourd'hui une procédure devant la Cour fédérale contre Google Asie-Pacifique pour des ententes anticoncurrentielles. Filiale de la société Alphabet (-0,20% à 203,50 dollars), Google reconnaît avoir conclu ces accords dans le passé avec Telstra et Optus (deux opérateurs de télécommunications en Australie), concernant la pré-installation de Google Search sur les téléphones mobiles Android. Google a coopéré avec l'ACCC pour reconnaître sa responsabilité.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 32 en août contre 34 attendu. Il avait atteint 33 en juillet.

Les valeurs à suivre

Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb et la société de biotechnologie SystImmune ont annoncé que les autorités sanitaires américaines (FDA) avaient octroyé le statut de thérapie innovante à Izalontamab brengitecan pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique et sous certaines autres conditions. L'obtention de ce statut souligne la solidité et le potentiel de cet anticorps-médicament pour répondre aux importants besoins cliniques non satisfaits des patients.

IBM

IBM va déployer de nouvelles fonctionnalités numériques basées sur l'intelligence artificielle (IA) pour le site USOpen.org et l'application mobile du tournoi de tennis professionnel organisé à New York, en partenariat avec l'United States Tennis Association (USTA). 'Match Chat' est un outil d'assistance interactif. Les fans de tennis pourront l'utiliser en tapant leur propre question et obtenir des réponses à l'occasion des 254 matchs de simple : statistiques joueurs, historiques de confrontations entre deux joueurs, analyses en temps réel, prononciation du nom des joueurs...

Merck

Merck a annoncé que son produit anticancéreux Ifinatamab deruxtecan a obtenu la désignation de thérapie innovante par la Food & Drug Administration (FDA) pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du poumon à petites cellules de stade étendu, dont la maladie a progressé pendant ou après une chimiothérapie à base de platine. Cet anticorps-médicament a été découvert par la société pharmaceutique japonaise Daiichi Sankyo et développé conjointement par cette dernière et Merck.

