Une drone russe explose en Pologne, Varsovie dénonce une "provocation" de Moscou

Selon l'armée polonaise, le moteur serait de fabrication chinoise.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz à Varsovie, en Pologne, le 6 août 2025. ( AFP / WOJTEK RADWANSKI )

Le ministre polonais de la Défense a dénoncé mercredi une "provocation" russe, alors que Varsovie a révélé la chute et l'explosion d'un drone russe dans un champ dans l'est du pays. L'événement n'a pas fait de victime.

L'explosion a eu lieu dans un champs de maïs près de village d'Osiny dans l'est de la Pologne, à une centaine de kilomètres de Varsovie et à une distance comparable des frontières avec l'Ukraine et le Bélarus.

"Une fois de plus, nous sommes confrontés à une provocation de la Fédération de Russie, avec un drone russe", a déclaré à la presse Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Cette provocation a lieu à "un moment particulier, où des discussions sur la paix sont en cours , où l'espoir existe que cette guerre (...) ait une chance de prendre fin. La Russie provoque une fois de plus", a-t-il ajouté.

Le ministre polonais des Affaires étrangères a quant à lui dénoncé "une nouvelle violation de notre espace aérien depuis l'Est". "Le ministère des Affaires étrangères va protester auprès de l'auteur de cette violation", a déclaré Radoslaw Sikorski sur X.

"Drone leurre"

Selon le général Dariusz Malinowski, "il s'agissait d'un drone leurre , qui n'était pas armé mais qui transportait une ogive d'autodestruction".

Les médias polonais ont publié une vidéo montrant une forte explosion dans la nuit, et des photos de débris parmi lesquels un moteur et une hélice. Selon le général Malinowski, tout indique que le moteur était de fabrication chinoise .

En 2023, la Pologne avait annoncé qu'un missile russe avait traversé son espace aérien en survolant sa frontière avec l'Ukraine, au moment où les forces russes infligeaient à ce pays des frappes de drones et de missiles.

En novembre 2022, un missile de la défense antiaérienne ukrainienne est tombé sur le village polonais de Przewodow, près de la frontière, causant la mort de deux civils. Des doutes avaient surgi initialement quant à la question de savoir si cet engin était russe, ce qui aurait pu entrainer une escalade, la Pologne faisant partie de l'Otan.