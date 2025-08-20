 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 989,50
-0,08%
Les Bourses européennes terminent sans direction commune
AFP 20/08/2025 à 17:47

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont terminé en ordre dispersé mercredi, avant la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole, sur fond de chute des valeurs technologiques en raison des doutes croissants sur la rentabilité des investissements dans l'IA.

Francfort a perdu 0,60%, Milan 0,36%, Paris est restée stable (-0,08%) et Londres a pris 1,08%.

Euronext CAC40

  • jcdecaux-1 (Crédit: L. Grassin / )
    JCDecaux : rachat d'actions conjointement avec Amar Family Office
    information fournie par AOF 20.08.2025 18:31 

    (AOF) - JCDecaux annonce l'acquisition de 1,7 million de ses actions conjointement avec Amar Family Office, au prix de 14,75 euros par action, soit une décote de 0,6% par rapport au cours du 14 août 2025. L'opération représente 0,8% du capital de la société. Amar ... Lire la suite

  • Le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris
    L'Europe finit en ordre dispersé avant Jackson Hole, les discussions sur l'Ukraine continuent
    information fournie par Reuters 20.08.2025 18:27 

    par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi, alors que les négociations diplomatiques se poursuivent pour mettre fin au conflit en Ukraine et que les investisseurs attendent avec impatience le symposium de la Réserve fédérale (Fed) ... Lire la suite

  • L'ancien siège de la Bourse de Paris, le palais Brongniart, à Paris le 24 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine à l'équilibre avant Jacskon Hole
    information fournie par AFP 20.08.2025 18:21 

    La Bourse de Paris a terminé stable mercredi, dans l'attente de la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, sur fond de chute des valeurs technologiques en raison des doutes croissants sur la rentabilité des investissements dans l'IA. Le CAC 40 a cédé 0,08%, ... Lire la suite

  • Un vignoble à proximité d'une forêt ravagée par un incendie à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, dans l'Aude, le 6 août 2025 ( AFP / Idriss BIGOU-GILLES )
    La vigne, un coupe-feu naturel qui s'estompe dans les Corbières
    information fournie par AFP 20.08.2025 18:11 

    Au fil des décennies, la vigne recule dans l'Aude, au gré des campagnes d'arrachage, privant d'un coupe-feu naturel des territoires comme les Corbières, ravagées par un gigantesque incendie début août. Au lendemain du départ du feu qui a parcouru 16.000 hectares ... Lire la suite

