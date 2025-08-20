Les Bourses européennes terminent sans direction commune

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont terminé en ordre dispersé mercredi, avant la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole, sur fond de chute des valeurs technologiques en raison des doutes croissants sur la rentabilité des investissements dans l'IA.

Francfort a perdu 0,60%, Milan 0,36%, Paris est restée stable (-0,08%) et Londres a pris 1,08%.

Euronext CAC40