Wall Street prend son inspiration avant une nouvelle salve de publications

Les principaux indices américains rebondissent après une semaine marquée par un important repli des valeurs technologiques. Les prochains jours seront notamment rythmés par plusieurs publications majeures, dont celles de Meta, Tesla, SpaceX ou encore Netflix. En attendant, le S&P 500 progresse de 0,6%, le Dow Jones évolue autour de l'équilibre, tandis que le Nasdaq 100 mène la danse avec un gain de 1,6%.

La semaine précédente a été marquée par de fortes tensions sur les rendements des bons du Trésor américain, alimentant les inquiétudes des investisseurs concernant les besoins considérables de financement liés au développement de l'intelligence artificielle.

Les investisseurs porteront désormais une attention particulière aux publications des grandes entreprises technologiques. SpaceX, dont notamment sa filiale xAI, est attendu mardi après la clôture, tandis que Meta sera au centre de l'attention mercredi en post-séance, aux côtés de Tesla, Lam Research et Texas Instruments. Le spécialiste du stockage Western Digital dévoilera quant à lui ses résultats jeudi après la clôture.

Parmi les autres rendez-vous notables de la semaine figurent les publications de GE Aerospace mardi, d'IBM mercredi, ainsi que celles de Procter & Gamble et Lockheed Martin jeudi.

Sur les marchés, les spécialistes de la mémoire Sandisk ( 7,5%) et Western Digital ( 6,4%) occupent les premières places du S&P 500 et du Nasdaq 100, tandis que Datadog ( 6,2%) complète le podium des deux indices. A l'inverse, plusieurs valeurs du secteur de l'énergie figurent parmi les principaux replis, à l'image de NRG Energy (-5,6%), tandis que The Mosaic Company cède 4%.

Du côté des valeurs individuelles, KKR annonce avoir conclu un accord définitif portant sur la cession d'Infinity Transportation, un important spécialiste de la location de wagons ferroviaires et d'équipements de transport intermodal, à des fonds gérés par Ares Infrastructure Equity et Ares Insurance Solutions.

Enfin, SoftBank Group étudie une éventuelle acquisition du spécialiste américain des services de sécurité Allied Universal, dans le cadre d'une opération qui pourrait valoriser l'entreprise à environ 18 milliards de dollars, selon Bloomberg News.