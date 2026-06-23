Wall Street : premiers problèmes de mémoire (SOXX -7,9%)

La chute des valeurs liées à l'I.A, et en particulier les géants des mémoires, avait commencé très tôt ce mardi matin, avec un plongeon de -12,3% de Samsung et -12,5% de SK-Hynix. La séance s'annonçait mal pour le Nasdaq-100 avec une perte initiale de -3% qui se transforme en -3,3% au final à 29.350Pts (-2,2% pour le "Composite"), ce qui efface tous les gains depuis le 11 juin.

Sans surprise, la "mémoire à joué des tours" à Wall Street (Micron -12,6%, Sandisk -13,5%, sans oublier Marvell Tech -9% et ARM -10,2%) et le "SOXX" a dévissé de -7,9%, alors même qu'il avait fini au plus haut absolu la veille (doublé "intraday/clôture") à 656$, affichant alors 110% depuis le 1er janvier.

Le S&P 500, plus diversifié a reculé de 1,45%, et le Dow Jones s'en tire quasiment indemne avec un écart symbolique de 0,09%... et il aurait fini positif sans les -4% de Nvidia à 200$.

La poursuite de la baisse du pétrole (-1% sur le WTI à 73,4$ sur le NYMEX) n'a été d'aucun secours aux actions et de façon marginale aux T-Bonds US : le "30 ans" reste figé vers 4,945%, le "10 &ans" se détend de -4,3Pts vers 4,46%, le "2 ans" de -3Pts vers 4,20%.

Ce qui inquiète, c'est la poursuite de la hausse du "10 ans" japonais vers 2,7%..., mais cela ne suffit pas à enrayer la décrue du Yen qui s'enfonce sous les 161,6/$, ce qui devrait pousser la BoJ à intervenir en vendant du billet vert, et donc une partie de ses T-Bonds : le pire scénario pour les US et la FED qui voient le déficit filer vers les 40.000Mds$.

Ce n'est pas le moment de voir le "10 ans" US repartir à l'assaut des 4,50%, ni le "2 ans" passer le cap des 4,25% (synonyme d'une 3ème hausse potentielle du loyer de l'argent) !

La tension sur les T-Bonds s'est quelque peu relâchée avec la publication le baromètre de l'activité manufacturière de la Federal Reserve Bank of Richmond.

Son indice composite de l'industrie manufacturière a chuté de -9Pts à 4 ce mois-ci, contre 13 en mai, déjouant un consensus de -5pts vers 8.

L'indice de l'emploi est passé à -1, contre 3, tandis que les mesures des prix payés et des prix facturés ont progressé alors que les entreprises s'attendaient à ce qu'ils ralentissent au cours des 12 prochains mois.

Ces mauvais chiffres sont quelque peu contrebalancés par un rapport de S&P Global qui indique que la production du secteur privé américain a augmenté en juin au rythme le plus rapide depuis cinq mois, portée par une solide expansion du secteur manufacturier.