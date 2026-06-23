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Wall Street : premiers problèmes de mémoire (SOXX -7,9%)
information fournie par Zonebourse 23/06/2026 à 22:48

La chute des valeurs liées à l'I.A, et en particulier les géants des mémoires, avait commencé très tôt ce mardi matin, avec un plongeon de -12,3% de Samsung et -12,5% de SK-Hynix. La séance s'annonçait mal pour le Nasdaq-100 avec une perte initiale de -3% qui se transforme en -3,3% au final à 29.350Pts (-2,2% pour le "Composite"), ce qui efface tous les gains depuis le 11 juin.

Sans surprise, la "mémoire à joué des tours" à Wall Street (Micron -12,6%, Sandisk -13,5%, sans oublier Marvell Tech -9% et ARM -10,2%) et le "SOXX" a dévissé de -7,9%, alors même qu'il avait fini au plus haut absolu la veille (doublé "intraday/clôture") à 656$, affichant alors 110% depuis le 1er janvier.

Le S&P 500, plus diversifié a reculé de 1,45%, et le Dow Jones s'en tire quasiment indemne avec un écart symbolique de 0,09%... et il aurait fini positif sans les -4% de Nvidia à 200$.

La poursuite de la baisse du pétrole (-1% sur le WTI à 73,4$ sur le NYMEX) n'a été d'aucun secours aux actions et de façon marginale aux T-Bonds US : le "30 ans" reste figé vers 4,945%, le "10 &ans" se détend de -4,3Pts vers 4,46%, le "2 ans" de -3Pts vers 4,20%.

Ce qui inquiète, c'est la poursuite de la hausse du "10 ans" japonais vers 2,7%..., mais cela ne suffit pas à enrayer la décrue du Yen qui s'enfonce sous les 161,6/$, ce qui devrait pousser la BoJ à intervenir en vendant du billet vert, et donc une partie de ses T-Bonds : le pire scénario pour les US et la FED qui voient le déficit filer vers les 40.000Mds$.

Ce n'est pas le moment de voir le "10 ans" US repartir à l'assaut des 4,50%, ni le "2 ans" passer le cap des 4,25% (synonyme d'une 3ème hausse potentielle du loyer de l'argent) !

La tension sur les T-Bonds s'est quelque peu relâchée avec la publication le baromètre de l'activité manufacturière de la Federal Reserve Bank of Richmond.

Son indice composite de l'industrie manufacturière a chuté de -9Pts à 4 ce mois-ci, contre 13 en mai, déjouant un consensus de -5pts vers 8.

L'indice de l'emploi est passé à -1, contre 3, tandis que les mesures des prix payés et des prix facturés ont progressé alors que les entreprises s'attendaient à ce qu'ils ralentissent au cours des 12 prochains mois.

Ces mauvais chiffres sont quelque peu contrebalancés par un rapport de S&P Global qui indique que la production du secteur privé américain a augmenté en juin au rythme le plus rapide depuis cinq mois, portée par une solide expansion du secteur manufacturier.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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