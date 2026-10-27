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Wall Street poursuit son rebond, les semi-conducteurs retrouvent de l'élan avant la Fed
information fournie par Zonebourse 27/10/2026 à 21:05

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Les marchés américains ont poursuivi leur progression mardi, portés par une nouvelle vague d'achats dans les semi-conducteurs et des résultats d'entreprises globalement encourageants. Le reflux des cours du pétrole a également soutenu l'appétit pour le risque, alors que les investisseurs attendent désormais les publications des géants technologiques et la décision de la Fed mercredi. Dans ce contexte, le S&P 500 progresse de 0,60% à 7 722,6 points, le Nasdaq 100 surperforme avec une hausse de 1,29% à 29 651,4 points, tandis que le Dow Jones gagne plus modestement 0,03% à 52 377,6 points.

Les semi-conducteurs ont poursuivi leur rebond de lundi, profitant du regain d'enthousiasme suscité par le projet d'introduction en Bourse d'Anthropic et par un nouvel accord de financement de 63 MdsUSD destiné à soutenir ses besoins en puissance de calcul. Ce montage permettra de financer des accélérateurs d'IA et des équipements réseau de Broadcom destinés à Anthropic. Une nouvelle illustration de l'ampleur des investissements engagés dans le secteur, même si la multiplication de ces montages financiers continue de soulever des interrogations sur leur rentabilité à long terme. Le regain d'optimisme profite notamment à AMD ( 5%), Broadcom ( 4%) et Micron ( 3%), permettant à la technologie ( 1,5%) de figurer parmi les secteurs les plus performants du S&P 500.

L'optimisme a également été alimenté par les résultats de Celestica ( 12%), le spécialiste canadien des infrastructures électroniques ayant largement dépassé les attentes au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 83% à 5,83 MdsUSD, et présenté des perspectives encourageantes pour 2027.

Le rebond ne se limite toutefois pas à l'IA, plusieurs entreprises ayant réservé de bonnes surprises aux investisseurs. SoFi Technologies ( 13%) s'est notamment distingué avec des revenus ajustés en hausse de 44% à 1,4 MdUSD, tandis que sa base de clients a progressé de 35% à 17,1 millions. Le spécialiste américain des services financiers numériques a également relevé ses prévisions annuelles et table désormais sur une nouvelle croissance de 27% de ses revenus en 2027.

Dans le transport et les loisirs, JetBlue ( 19%) a rebondi malgré des résultats contrastés, les investisseurs préférant retenir la bonne tenue des revenus par siège disponible plutôt que les pressions persistantes sur les marges liées au carburant. Royal Caribbean ( 5%) a également profité de résultats supérieurs aux attentes et d'un relèvement de ses prévisions bénéficiaires annuelles, confirmant la solidité de la demande pour les croisières malgré l'envolée des cours de pétrole.

Tout le monde n'a cependant pas participé à la fête. Boeing (-11%) a été lourdement sanctionné après une perte ajustée de 0,34 USD par action, supérieure aux attentes, alors que les difficultés de production continuent de freiner le redressement de son activité d'aviation commerciale. L'énergie (-2,1%) accuse également la plus forte baisse sectorielle, pénalisée par le recul d'environ 2% du WTI, à 100 USD le baril. À l'inverse, la consommation discrétionnaire ( 1,6%) termine en tête du S&P 500, soutenue notamment par Tesla ( 4%).

Sur le front macroéconomique, les commandes américaines de biens durables ont progressé de 1,8% en septembre, tandis que les commandes de biens d'équipement hors défense et aviation ont augmenté de 1,2%, un signal encourageant pour l'investissement des entreprises.

L'attention se tourne désormais vers la Fed, qui devrait maintenir ses taux inchangés mercredi, mais surtout vers les résultats d'Alphabet et Microsoft après la clôture. Après le retour en grâce des valeurs de l'IA, ces publications devront montrer si les investissements colossaux engagés dans le secteur se traduisent par une croissance suffisamment solide pour prolonger le rebond.

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