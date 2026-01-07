La neige cause des perturbations dans une partie de l'Europe

Neige et gel à Paris

Une partie de l'Europe affrontait mercredi une nouvelle vague de froid et des chutes de neige soutenues alors que la première tempête de l'année s'abat sur la côte atlantique du Vieux continent.

Le passage de la tempête ‍Goretti a provoqué des annulations d'avions et de trains et des perturbations sur les routes.

Entre 3 et 7 cm de neige sont tombés sur une grande partie nord de la France, selon Météo-France qui annonçait en milieu de journée la fin de l'épisode nuageux.

Malgré cette annonce, le service météorologique appelle à ‌la vigilance, notamment dans le Poitou-Charentes et dans les Pays de la Loire à cause de pluies verglaçantes et de sols gelés.

A Paris, les habitants se sont réveillés sous un épais manteau de neige. Météo-France a relevé 7cm de neige fraîche à sa station de Paris-Montsouris.

A ​l'occasion du premier jour des soldes, la circulation des bus a été perturbée, la RATP annonçant une interruption totale de ses services pour ⁠la matinée.

"Une reprise progressive et partielle du réseau est prévue en début d’après-midi, sous réserve de l’évolution des conditions météorologiques", indique l'opérateur sur son site internet, alors que la circulation des RER et des trams est également perturbée dans la ⁠capitale et en Île-de-France.

Certains Parisiens ont fait fi des ‍perturbations et se sont dirigés vers le Sacré-Coeur pour dévaler à ski les pentes enneigées de Montmartre.

A la ⁠mi-journée, 12 départements de l'Hexagone restaient en vigilance orange pour la neige et le verglas.

Les autorités françaises ont interdit la circulation des poids lourds dans plusieurs départements français du nord de la France.

Le PDG des supermarchés Carrefour Alexandre Bompard a déclaré que ces mesures allaient provoquer des perturbations dans les chaînes ​d'approvisionnement, notamment pour les produits frais.

PERTURBATIONS DANS LES AÉROPORTS

Au Pays-Bas, la tempête de neige a poussé la compagnie aérienne KLM à annuler 600 vols prévus mercredi à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam qui connaît son sixième jour de perturbations.

KLM a dit faire face à un manque de liquide de dégivrage et que ⁠les perturbations dans les livraisons pourraient provoquer des pénuries. Son partenaire français Air France n'a pas indiqué rencontrer ce genre de problème.

L'aéroport ​Schiphol a déclaré posséder assez de stocks d'un autre liquide de dégivrage destiné à dégager les pistes.

Le ​ministre français des Transports Philippe Tabarot a ​annoncé mardi l'annulation de 40% des vols mercredi à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle à Roissy, le premier de France, et de 25% des vols à Orly.

A Bruxelles, ​certains vols ont été annulés et des retards sont à prévoir alors que ⁠des perturbations étaient également à recenser sur le réseau Eurostar.

Les autorités néerlandaises ont demandé aux habitants de privilégier le télétravail.

Un peu plus à l'est, en Allemagne, le mercure est descendu vers les -10 degrés mercredi, mais les perturbations sur le trafic routier étaient minimes.

Moins habituée aux vagues de froid, l'Espagne fait également face à des chutes de neige, provoquant des ralentissements sur les réseaux routiers et ferroviaires.

D'importantes chutes de neige ont également été observées dans les Balkans. Des passagers d'un ‌train ont été bloqués pendant plus de 12 heures dans la ville de Knin dans l'ouest de la Croatie, après la chute d'arbres sur les voies ferrées.

Des coupures de courant ont eu lieu en Bosnie et en Serbie, tandis que les écoles d'une partie de la Pologne sont restées fermées à cause de la neige.

En Hongrie, d'importantes chutes de neige ont entraîné des retards de trains et de bus et provoqué des ralentissements sur les axes routiers.

(Inti Landauro à Bruxelles, Thomas Seythal à Berlin, Louise Rasmussen à Paris, Alain Charlish à Varsovie, Daria Sito-Sucic à Sarajevo et Jesus Calero à Madrid ; ‌version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)