Wall Street ouvre d'un pas prudent

Un écran à la Bourse de New York, le 2 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évolue sur une note contrastée mercredi, au lendemain d'un double record pour le Dow Jones et le S&P 500, le rapport mensuel sur l'emploi du secteur privé aux Etats-Unis n'ayant pas suffi à dynamiser la place américaine.

Vers 15H05 GMT, le Dow Jones reculait de 0,30%, tandis que le Nasdaq avançait de 0,26% et le S&P 500 restait proche de l'équilibre (+0,04%).

Entre les tensions géopolitiques avec le Venezuela et l'attente de la décision de la Cour suprême des Etats-Unis sur la légalité d'une large partie des droits de douane lancés par Donald Trump, "il y a beaucoup de bruit et de fureur en arrière-plan, mais au premier plan, le marché boursier reste calme et poursuit son chemin", estime Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Les investisseurs ont pris connaissance, un peu avant l'ouverture de Wall Street, de l'enquête ADP/Stanford Lab sur le mois de décembre.

Selon ce baromètre, 41.000 créations nettes d'emplois ont été enregistrées le mois dernier, soit un peu moins qu'attendu.

Ces chiffres "n'ont donné lieu à aucune inquiétude" pour les investisseurs, selon M. O'Hare, selon qui ils "reflètent une certaine hésitation en matière d'embauche".

"Nous attendons toujours" la publication vendredi des chiffres officiels de l'emploi du mois de décembre "pour avoir une meilleure estimation" du marché du travail aux États-Unis, assure Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

L'analyste ajoute auprès de l'AFP que le rapport du ministère américain du Travail aura d'autant plus d'importance qu'il sera "le premier depuis trois mois à être publié conformément au calendrier initial".

Les précédentes éditions avaient été décalées ou annulées en raison de la paralysie budgétaire aux Etats-Unis de cet automne.

En attendant, "les moteurs (du marché, ndlr) sont vraiment les mêmes aujourd'hui qu'ils l'étaient ces deux derniers jours", estime Art Hogan.

Pour cette première semaine complète d'échanges de l'année, "il y a une sorte de regain d'enthousiasme pour la technologie", dit-il, grâce notamment aux annonces faites depuis le CES de Las Vegas, immense salon américain de la technologie grand public.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans se détendait vers 15H00 GMT, à 4,15% contre 4,17% à la clôture la veille.

Côté entreprises, le spécialiste des logiciels d'assistance à la conduite Mobileye (+5,17% à 12,81 dollars) bondissait après avoir annoncé le rachat du fabricant de robots Mentee, pour 900 millions de dollars.

Strategy - anciennement MicroStrategy - qui possède la plus grosse réserve privée de bitcoin s au monde, était recherchée après le revirement MSCI. Ce dernier avait annoncé en octobre vouloir exclure de ses indices boursiers les entreprises dont les actifs sont principalement en cryptomonnaies, avant de renoncer à ce plan mardi.

L'action Strategy prenait 6,63% à 168,46 dollars.

