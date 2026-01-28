Wall Street portée par la tech avant les résultats de grands noms du secteur

Un opérateur à la Bourse de New York le 23 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, les valeurs technologiques donnant de l'élan au marché avant la publication des résultats de plusieurs grands noms du secteur, et à quelques heures d'une nouvelle décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

Dans les premiers échanges, le Dow Jones grappillait 0,10%, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - prenait 0,60% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,27%.

