La Bourse de Paris termine en nette baisse, plombée par le luxe

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris a terminé en nette baisse mercredi, minée par le secteur du luxe, tiré vers le bas par LVMH dont les résultats ont déçu les investisseurs.

Le CAC 40 a perdu 1,06% à 8.066,68 points, en baisse de 86,14 points. La veille, l'indice avait terminé en baisse de 0,27% pour finir à 8.152,82 points.

La baisse s'explique par les valorisations du secteur du luxe, en nette baisse.

L'action LVMH a dégringolé 7,89% à 542,8 euros l'action après la publication la veille de résultats qui ont déçu les investisseurs.

Le numéro un mondial du luxe a annoncé mardi un bénéfice net en baisse de 13% en 2025, à 10,9 milliards d'euros, pénalisé notamment par la surtaxe exceptionnelle imposée aux grandes entreprises au nom du redressement des finances publiques françaises.

Le propriétaire de Louis Vuitton, Dior, Celine, Moët & Chandon ou encore Hennessy a vu son chiffre d'affaires reculer de 5% à 80,8 milliards d'euros.

Le géant du luxe a entraîné dans son sillage Kering (-3,02% à 266,20 euros), Hermès (-3,76% à 2.050 euros).

La place française était également en attente de la mise à jour de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), à 19H00 GMT.

"Il est largement attendu que la banque maintienne les taux entre 3,50% et 3,75%, mais la déclaration du président de l'institution, Jerome Powell, pourrait déclencher de la volatilité", commente Emma Wall, stratégiste en chef des investissements chez Hargreaves Lansdown.

La longue séquence budgétaire française touche de son côté à sa fin.

L'alliance majoritaire au Sénat a acté mercredi le dépôt d'une motion visant à rejeter d'emblée le projet de budget pour 2026, examiné jeudi matin en nouvelle lecture, ouvrant la voie à une adoption définitive du texte en début de semaine prochaine après un ultime 49.3 à l'Assemblée nationale.

La commission des Finances de la chambre haute, qui s'est réunie mercredi, a décidé de ne pas allonger plus longtemps les débats budgétaires, ouverts depuis le début de l'automne.

Sur le marché de la dette, le taux d'intérêt de l'emprunt français à échéance dix ans est resté stable à 3,43%. Son équivalent allemand, référence en Europe, a fini à 2,86%, en légère baisse.

La tech dans le vert

STMicroelectronics (+2,19% à 24,97 euros) a terminé dans le vert mercredi, dans le sillage des résultats du géant néerlandais de la technologie ASML, qui a affiché un bond de son bénéfice net en 2025 et de ses commandes au quatrième trimestre, bien accueilli par les investisseurs.