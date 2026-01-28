Danemark: colère d'anciens combattants après le retrait de drapeaux danois par l'ambassade américaine

Maja Schlein Staal place des drapeaux danois devant l'ambassade des Etats-Unis à Copenhague, au Danemark, le 28 janvier 2026 ( Ritzau Scanpix / Emil Nicolai Helms )

Des vétérans danois ont critiqué mercredi l'ambassade américaine à Copenhague pour avoir retiré les drapeaux nationaux qu'ils avaient placés devant le bâtiment en l'honneur des soldats danois tués en Afghanistan.

L'ambassade est ensuite revenue sur sa décision, déclarant aux médias danois qu'elle n'aurait pas retiré les drapeaux si elle avait été informée de l'intention motivant cette initiative.

Donald Trump a déclenché l'indignation du Danemark et d'autres pays alliés le 22 janvier, en affirmant que leurs troupes étaient "restées un peu loin des lignes de front" pendant les 20 ans de conflit en Afghanistan.

En réponse, 44 drapeaux danois portant les noms d'autant de soldats danois tués en Afghanistan, ont été plantés mardi dans les parterres de fleurs devant l'ambassade américaine à Copenhague.

Une vidéo diffusée par les médias danois montre le personnel de l'ambassade en train de retirer ces drapeaux mercredi matin. L'ambassade a initialement déclaré aux médias danois qu'elle avait retiré ces drapeaux parce qu'ils avaient été placés sans coordination avec elle.

Cette décision a été vivement critiquée par les représentants des anciens combattants.

"Il s'agissait d'une action inutile, qui a été perçue comme une provocation par de nombreux Danois", a déclaré à l'AFP Carsten Rasmussen, président de l'Association danoise des anciens combattants.

De nombreux anciens combattants considèrent les propos de Donald Trump comme une "trahison" envers leurs frères d'armes.

Jens-Kristian Lutken, un responsable municipal de Copenhague représentant le Parti libéral (Venstre), a qualifié la décision de l'ambassade et la remise en cause des efforts danois en Afghanistan de "totalement inacceptables".

"Nous avons combattu aux côtés des Américains en Afghanistan, en Irak et ailleurs, et nous avons perdu de nombreux soldats en Afghanistan – par habitant, autant que les Américains", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision TV2.

De nouveaux drapeaux ont finalement été plantés dans le parterre mercredi et l'ambassade a déclaré au journal Berlingske qu'ils resteraient en place.

"Si l'ambassadeur américain est pleinement conscient de ce qui se passe au Danemark, alors il comprendra de quoi il s'agit. Il comprendra que cela ressemble à une provocation", a réagi M. Rasmussen à l'AFP à propos de la décision initiale de retirer les drapeaux.

Les vétérans danois organisent une marché silencieuse samedi à Copenhague pour protester contre les déclarations de Trump.