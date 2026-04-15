Wall Street plus optimiste que jamais quant à un apaisement des tensions au Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 22:20
Dans une interview accordée à Fox Business Network, Donald Trump a estimé que le conflit était "très proche d'être terminé", ajoutant que l'Iran semblait vouloir conclure un accord rapidement. Dans le même temps, le chef de l'armée pakistanaise, dont le pays joue un rôle de médiateur, s'est rendu en Iran afin de tenter d'apaiser les tensions et de favoriser un terrain d'entente.
Ces éléments renforcent le sentiment des marchés, qui semblent de plus en plus anticiper un compromis à court terme. Le S&P 500 a d'ailleurs inscrit un nouveau record de clôture, enchaînant une troisième séance consécutive de hausse.
Malgré cet optimisme, la situation reste instable. L'armée iranienne a menacé de bloquer le trafic maritime en mer Rouge, dans le golfe Persique et en mer d'Oman si le blocus de ses ports par les États-Unis se poursuivait, rappelant que les tensions restent élevées.
Du côté des entreprises, les résultats du premier trimestre de Morgan Stanley et Bank of America ont dépassé les attentes, soutenant leurs titres respectifs, en hausse de 4,49% et 1,82%.
Broadcom a bondi de 4,2% après l'annonce d'un nouveau partenariat avec Meta pour la conception d'une nouvelle puce dédiée à la maison mère de Facebook.
Snap a progressé de 7,68% après l'annonce d'un plan de suppression d'environ 1 000 postes, soit près de 16% de ses effectifs, dans le cadre d'une stratégie de réduction des coûts.
Les plateformes de trading Robinhood et Webull ont respectivement bondi de 10,41% et 11,17% après la validation par la SEC d'une réforme majeure encadrant le day trading.
Enfin, Cadence Design Systems a gagné 4,01% à la suite de l'annonce d'un partenariat stratégique avec Nvidia, visant à accélérer le développement de solutions d'intelligence artificielle appliquées à la robotique.
Pour finir, à la clôture de jeudi, les investisseurs se pencheront sur les résultats de Netflix et PepsiCo
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