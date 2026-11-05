Wall Street plonge en raison d'inquiétudes sur l'IA

par Noel Randewich et Utkarsh Hathi

La Bourse de New York a fini en lourde baisse jeudi, le Nasdaq subissant notamment ses pertes les plus importantes en dix-neuf mois et confirmant qu'il était en correction, alors que le secteur des semiconducteurs a dégringolé à cause de craintes d'une régulation plus stricte de l'intelligence artificielle (IA) dans le sillage de la victoire électorale des démocrates.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 3,44% à 51.523,06 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 4,36% à 7.353,73 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 5,52% à 24.315,00 points.

Le Parti démocrate a réalisé un raz-de-marée mardi lors des élections de mi-mandat au Congrès américain, dont il contrôlera les deux chambres à compter de janvier, en remportant notamment des victoires dans des Etats qui connaissent une opposition grandissante à la construction de nouveaux centres de données.

Ce succès des démocrates aux "midterms" a alimenté la perspective de nouvelles réglementations pour encadrer le développement des infrastructures d'IA, un secteur qui a porté cette année Wall Street à des niveaux records.

Nvidia NVDA.O , poids lourd de l'IA, a chuté jeudi de plus de 9%, tandis que d'autres fabricants de puces ont fini dans le rouge. Le secteur des semiconducteurs .SOX dans son ensemble a dégringolé de plus de 12%.

D'autres valeurs technologiques, qui avaient échappé mercredi à la tendance négative, ont décliné, à l'image de Meta

META.O , Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O .

"Les investisseurs semblent admettre que certains des nouveaux élus au Congrès et certains des gouverneurs entendent ralentir le rythme du développement des infrastructures d'IA", a noté Melissa Brown, directrice de la recherche chez SimCorp.

"S'il est peu vraisemblable que (les élus démocrates) seront capables de tout simplement tout stopper, un quelconque ralentissement est à même d'inquiéter parce que le narratif autour de la croissance de l'IA dépend grandement de la construction rapide des infrastructures nécessaires".

Le Nasdaq a enregistré son repli le plus important en une séance depuis avril 2025, quand Donald Trump avait annoncé un éventail de droits de douane à l'encontre de dizaines de partenaires commerciaux des Etats-Unis. Il est en repli de 11,9% par rapport à son record du 6 octobre dernier, confirmant qu'il se trouve depuis lors en correction.

Wall Street avait fini mercredi en nette hausse, profit d'une incertitude politique moindre aux Etats-Unis avec la victoire électorale incontestable des démocrates.

Les investisseurs vont scruter vendredi la publication de données sur l'emploi en octobre aux Etats-Unis.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes

suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(version française Jean Terzian)