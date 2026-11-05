Hegseth, le chef du Pentagone, fragilisé par la débâcle électorale

Le ministre américain à la Défense, Pete Hegseth, au Pentagone à Washington, le 15 octobre 2026 ( POOL / Nathan Howard )

Pete Hegseth, le très martial ministre américain de la Défense, se retrouve de plus en plus isolé à Washington, entre les menaces du nouveau Congrès démocrate et les attaques de républicains qui lui reprochent son soutien indéfectible à la très impopulaire guerre en Iran.

Cet ancien militaire et présentateur sur Fox News a résisté à de multiples scandales depuis son accession à la tête du Pentagone, mais il semble fragilisé par la bérézina républicaine survenue mardi lors des élections de mi-mandat.

Son bellicisme débridé contre Téhéran pourrait se retourner contre lui.

"La guerre est la raison de notre défaite", a écrit sans détour le vice-président JD Vance au lendemain de l'élection. "C'est en grande partie vrai", a acquiescé Donald Trump.

Le président a tout de même renouvelé mercredi sa confiance à Pete Hegseth, évoquant son "très bon travail".

Le président américain Donald Trump (d) écoute le ministre américain de la Défense Pete Hegseth à la Maison Blanche, le 21 octobre 2026 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

Mais l'immense claque électorale subie par leur camp a donné aux parlementaires démocrates, qui prendront leurs fonctions en janvier, d'importants outils pour faire contrepoids à l'exécutif et aux ministres de Donald Trump.

Ils pourront ainsi lancer des enquêtes parlementaires étendues et, s'ils le veulent, réduire le budget de l'armée américaine, réduisant ainsi sa marge de manœuvre en Iran.

Destitution improbable

Mais pour nombre de parlementaires, c'est bien le ministre lui-même le problème.

"Je vais m'en prendre à Pete Hegseth", a lancé Jason Crow, un député démocrate. "Il n'est pas seulement incompétent et corrompu, mais il sape la sécurité nationale et celle de nos militaires."

Le responsable démocrate de la commission des forces armées, Adam Smith, a lui affirmé que sa priorité serait de "mener un contrôle étroit du ministère de la Défense", avec "la guerre illégale en Iran" dans le viseur.

Le représentant américain Thomas Massie, républicain du Kentucky, dans l'hémicycle de la Chambre des représentants, le 24 février 2026 à Washington ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

La menace la plus immédiate pour le chef du Pentagone vient toutefois d'un républicain, le rebelle Thomas Massie.

Avant de quitter le Congrès en fin d'année, ce député de droite mais ouvertement anti-Trump compte faire voter la Chambre sur une procédure d'"impeachment", c'est-à-dire de destitution, dès la semaine prochaine.

Il avait tenté de lancer cette procédure plus tôt cette année, mais n'avait pas pu obtenir qu'un vote ait lieu.

Pour destituer un responsable de l'exécutif, la Chambre doit d'abord mener une enquête. Si une majorité de députés vote en faveur de l'"impeachment", la procédure est ensuite transmise au Sénat, qui fait office de tribunal. Il faut là une majorité des deux tiers pour effectivement destituer le responsable.

Infographie montrant la nouvelle Chambre des représentants à l'issue des élections de mi-mandat aux États-Unis et les sièges auparavant républicains passant sous contrôle des démocrates et inversement, selon des résultats partiels le 5 novembre 2026 à 15h GMT ( AFP / Sabrina BLANCHARD )

Une issue pour l'instant très hypothétique. Après la vague bleue de mardi, les démocrates vont obtenir en janvier une large majorité à la Chambre, mais il faudrait qu'une bonne dizaine de sénateurs républicains se joignent à eux pour décrocher la majorité des deux tiers et faire tomber le ministre.

Pete Hegseth s'est jeudi vigoureusement défendu.

"Ils m'attaquent moi, ils nous attaquent nous, parce que nous sommes efficaces", a-t-il déclaré dans une vidéo, défendant la guerre en Iran comme une action "courageuse et historique."

La procédure d'"impeachment" "n'a pas fonctionné contre le président Trump (en 2019 et 2021) et ne fonctionnera pas contre moi", a-t-il ajouté.

Casseroles

Mais pour les démocrates, les casseroles que traîne le ministre sont trop nombreuses.

Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth à Sparrows Point, le 6 octobre 2026 dans le Maryland ( AFP / Jim WATSON )

Récemment, il avait annoncé la diffusion en direct de l'exécution par peloton militaire de l'auteur d'un attentat contre des soldats américains, avant d'être désavoué par Donald Trump.

Au cours de ses premiers mois en fonction, un journaliste avait révélé qu'il avait utilisé une simple conversation de l'application Signal pour informer d'autres responsables de frappes militaires à venir au Yémen, et non des outils sécurisés dédiés à ce genre d'informations ultrasensibles.

Sous sa direction, l'armée américaine a mené des frappes contre des bateaux de narcotrafiquants dans les Caraïbes et le Pacifique, une campagne particulièrement critiquée sur le plan du droit international.

Pete Hegseth a aussi écarté de façon inhabituelle de très nombreux haut-gradés souvent sans justification, jusqu'au limogeage du chef d'état-major américain Charles "CQ" Brown.