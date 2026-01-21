Wall Street plombé par les menaces douanières

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en nette baisse sur fond de nouvelles menaces douanières formulées par Donald Trump contre les pays européens s'opposant à son souhait de contrôler le Groenland. Les trois principaux indices ont accusé leur plus fort recul quotidien depuis le 10 octobre dernier. Dans ce contexte d'aversion au risque, l'once d'or a enregistré un nouveau record tout comme l'once d'argent. Côté valeurs, 3M a décroché après avoir dévoilé des perspectives 2026 décevantes. Le Dow Jones a reculé de 1,76% à 48488 points et le Nasdaq de 2,39% à 22954 points.

3M a décroché de 6,96%, à 156,12 dollars. Si les résultats trimestriels sont globalement solides, les perspectives 2026 du géant industriel ont déçu. La firme américaine anticipe un bpa compris entre 8,50 et 8,70 dollars, une fourchette dont le point médian ressort sous les attentes (8,61 dollars). Au quatrième trimestre, 3M a publié une bpa ajusté de 1,83 dollar, ressortant au-dessus des attentes du marché (1,80 dollar). Le chiffre d'affaires ajusté a atteint 6,02 milliards de dollars, légèrement supérieur aux anticipations (6,01 milliards).

Les chiffres économiques du jour

Aucune publication d'importance au menu du jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Estee Lauder

Le groupe de cosmétiques Estee Lauder fait l'objet d'une plainte déposée devant un tribunal fédéral de Manhattan par la start-up Nomi Beauty, qui l'accuse d'avoir détourné ses technologies après avoir abandonné leurs partenariats en 2018 et 2020. Selon la plainte, ces innovations auraient permis à Estee Lauder de générer des milliards de dollars de revenus supplémentaires, notamment dans les ventes réalisées auprès de voyageurs dans les hôtels de luxe.

Goldman Sachs

Le fonds souverain qatari et la banque d'affaires américaine franchissent une étape historique dans leur collaboration. Cet accord vise à canaliser des capitaux massifs vers des secteurs technologiques de pointe tout en renforçant l'influence financière de Doha à l'échelle régionale. L'Autorité d'investissement du Qatar (QIA) et Goldman Sachs Asset Management ont signé un protocole d'entente (MoU) prévoyant un objectif d'investissement de 25 milliards de dollars.