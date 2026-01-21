Engie signe avec PepsiCo un contrat de 10 ans de fourniture de biométhane au Royaume-Uni

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Engie a signé avec PepsiCo un contrat de fourniture de biométhane d’une durée de 10 ans, le premier conclu dans le secteur agroalimentaire au Royaume-Uni, un modèle que l’énergéticien français entend répliquer ailleurs en Europe, a-t-il annoncé mardi.

Le groupe a lancé la construction d’une centrale de biométhane d’une capacité annuelle de 60 Gigawatt-heure (GWh) dans le nord de l’Angleterre, dont l’ensemble de la production de gaz vert est contracté par PepsiCo UK, précise-t-il dans un communiqué.

Cela représente l’équivalent de la consommation de gaz d’environ 5.000 foyers, souligne-t-il.

Ce contrat de long terme, un Biomethane Purchase Agreement (BPA) sur le modèle des Power Purchase Agreement (PPA) signés dans l’industrie pour la fourniture d’électricité, devrait permettre à PepsiCo UK de réduire ses émissions annuelles de CO2 de plus de 10.900 tonnes, selon l'énergéticien.

Selon le ministre d’État britannique au Département de la Sécurité énergétique, Alan Whitehead, cité dans le communiqué, le contrat représente un "investissement de 70 millions de livres sterling" dans les énergies propres.

Il débutera en 2027, une fois l’installation mise en service, et doit aider PepsiCo UK à renforcer sa trajectoire de décarbonation.

"Ce nouveau projet illustre la stratégie d’Engie visant à accélérer le développement du biométhane pour l’industrie via des contrat de fourniture de biométhane de long terme, essentiels à la souveraineté énergétique européenne et à la décarbonation de son économie", a déclaré Cécile Prévieu, directrice générale adjointe du groupe français, en charge des activités infrastructures.

"Cette nouvelle unité contribuera à notre ambition d’atteindre 10 térawatt-heure (TWh) de capacité annuelle de production de biométhane en Europe", a-t-elle ajouté.

Au Royaume-Uni, Engie exploite déjà quatre unités de méthanisation situées dans le sud-ouest de l’Angleterre et injecte plus de 210 GWh de biométhane par an dans le réseau gazier du pays, souligne le groupe.

Il dispose de 1,2 TWh de capacité annuelle de production de biométhane sur 42 sites situés en France, en Angleterre, en Belgique et aux Pays‑Bas et fournit plus de 7 TWh de gaz vert à ses clients.

"En tant que source d’énergie bas‑carbone produite localement, le biométhane sera un levier clé de notre stratégie de décarbonation", a déclaré Sian Hamson, Sustainability Senior Manager chez PepsiCo UK.