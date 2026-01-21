L'Argentine enregistre un excédent de sa balance commerciale pour 2025

( AFP / ALEJANDRO PAGNI )

La balance commerciale de l'Argentine a enregistré un excédent de 11,28 milliards de dollars en 2025 (9,63 milliards d'euros), un résultat positif pour la deuxième année consécutive, selon l'Institut national de la statistique et des recensements (INDEC).

Ce chiffre fait suite à l'annonce, vendredi, par le gouvernement, d'un excédent budgétaire pour 2025, également pour la deuxième année consécutive.

"En 2025, l'Argentine a exporté des biens d'une valeur de 87,077 milliards de dollars américains et en a importé pour 75,791 milliards de dollars américains", indique le rapport publié ce mardi par l'INDEC.

Bien qu'il s'agisse du deuxième excédent commercial consécutif, ce chiffre est en baisse par rapport à celui de 2024, qui avait été le plus important de l'histoire argentine, à 18,8 milliards de dollars.

En 2025, les exportations ont progressé de 9,3 % par rapport à l'année précédente, portées par les matières premières (+21,2%), les produits agricoles et d'élevage (+2,7%) et les produits industriels (+6%).

Le principal partenaire commercial de l'Argentine est le Brésil, qui représente 12,771 milliards de dollars d'exportations et 18,424 milliards de dollars d'importations.

Vendredi dernier, le gouvernement argentin a annoncé que le pays avait clôturé l'année 2025 avec un excédent primaire (avant paiement des intérêts de la dette) équivalent à 1,4% du produit intérieur brut (PIB), tandis que l'excédent budgétaire global s'élevait à 0,2% du PIB.

Le président argentin Javier Milei a ainsi enregistré deux années consécutives de "double excédent", budgétaire et commercial. Avant son élection, l'Argentine n'avait pas enregistré d'excédent budgétaire depuis 2010.

Durant les deux années de mandat du président actuel, la forte inflation qui a historiquement affecté les Argentins a été réduite, passant de 211% en 2023 à 118% en 2024 et à 31,5% en 2025.

Ce résultat de 2025 a été obtenu grâce à un ajustement significatif des dépenses publiques, impliquant la réduction des subventions et le gel des budgets dans des secteurs tels que l'éducation, la santé, la recherche scientifique et les travaux publics.