Royaume-Uni: l'inflation accélère en décembre à 3,4% sur un an

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

L'inflation a progressé en décembre au Royaume-Uni, à 3,4% sur un an, contre 3,2% en novembre, a annoncé mercredi l'Office national des statistiques (ONS), un chiffre légèrement supérieur aux attentes des analystes, qui met le gouvernement travailliste sous pression.

Ce chiffre renforce les doutes sur une baisse des taux de la Banque d'Angleterre lors de sa prochaine réunion le 5 février, après celle décidée en décembre.

L'accélération de l'inflation le mois dernier s’explique notamment par la progression des prix du tabac et de certains produits alimentaires, ainsi que par des tarifs aériens en hausse plus marquée qu’il y a un an, a expliqué Grant Fitzner, économiste en chef de l’ONS.

Ces facteurs ont été en partie compensés par un ralentissement de l’inflation des loyers ainsi que par la baisse des prix de certains biens et services de loisirs et culturels.

"Il reste encore du travail", a réagi dans un communiqué la ministre des Finances, Rachel Reeves, promettant que sa "priorité numéro un est de réduire le coût de la vie".

Le gouvernement britannique peine à tenir sa promesse de retour de la croissance économique dans un contexte mondial perturbé, notamment par les menaces commerciales de Donald Trump. Le Royaume-Uni a enregistré en novembre une croissance plus forte qu'anticipé, à 0,3%, mais le gouvernement doit composer avec un taux de chômage au plus haut depuis cinq ans dans le pays, à 5,1%.