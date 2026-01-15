Wall Street plombé par les banques et la tech

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge sur fond de résultats mitigés des banques. Wells Fargo a nettement reculé après avoir annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes. Les titres de Citigroup et Bank of America ont également terminé en baisse, malgré des résultats pourtant supérieurs aux prévisions du marché. Les valeurs technologiques ont également accusé le coup. Au chapitre macroéconomique, les ventes de détail ont rebondi davantage que prévu en novembre. Le Dow Jones a cédé 0,09% à 49149 points et le Nasdaq s'est contracté de 1% à 23471 points.

Les investisseurs n'ont pas été tendres avec les titres Bank Of America, Wells Fargo et Citigroup. Ils ont été sanctionnés en Bourse après la publication de leurs résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2025. La première nommée a reculé de 3,78%, à 52,48 dollars, en dépit d'une performance supérieure aux attentes et de perspectives favorables pour 2026. La deuxième a chuté également perdant 4,61%, à 89,25 dollars pénalisée par des bénéfices et des revenus inférieurs aux estimations et la cession de sa filiale russe AO Citibank.

Les chiffres économiques du jour

Les ventes de logements existants aux Etats-Unis ont augmenté de 5,1% en décembre 2025 par rapport au mois précédent, pour atteindre 4,35 millions en rythme annualisé, d'après les données de la National Association of Realtors.

Le Département du Commerce des Etats-Unis fait état d'une hausse de 0,3% des stocks des entreprises américaines en octobre 2025 par rapport au mois précédent, après une augmentation similaire en septembre en rythme séquentiel.

En rythme mensuel, les ventes au détail ont augmenté de 0,6% en novembre aux Etats-Unis, contre un consensus de 0,5%, après une baisse de 0,1% (révisée de 0%) en octobre.

Le Département du Travail fait savoir que les prix à la production aux Etats-Unis se sont accrus de 0,2% en novembre 2025 par rapport au mois précédent, en données totales comme en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Lockheed Martin

L'avionneur renforce sa position dans le secteur de la défense antiaérienne en validant les performances de son nouvel intercepteur de courte portée, conçu pour succéder au missile Stinger. Ce succès technique s'inscrit dans un calendrier de développement accéléré au profit de l'armée américaine.

Goldman Sachs

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 8 janvier, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital d'Ubisoft, au résultat d'une acquisition d'actions hors marché. La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 6 865 194 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 5,10% du capital et 4,60% des droits de vote de cet éditeur de jeux vidéo.