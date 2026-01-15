Croissance timide pour l'Allemagne en 2025, sur fond de crise industrielle

L'Allemagne a retrouvé un peu de croissance en 2025 après deux années consécutives de récession, malgré la persistance de la crise industrielle, selon une première estimation publiée jeudi.

( POOL / MARTIN MEISSNER )

Sur l'année 2025, le Produit Intérieur Brut de la première économie européenne a progressé de 0,2% en termes réels, selon une estimation provisoire de l'institut Destatis qui correspond aux attentes du gouvernement.

Après une chute de 0,9% du PIB en 2023 et de 0,5% en 2024, l'économie allemande se stabilise enfin, mais ce n'est qu'une maigre satisfaction pour l'ancienne figure de proue de la zone euro.

Ce faible rebond "s'explique principalement par l'augmentation des dépenses de consommation des ménages et de l'Etat", a déclaré Ruth Brand, présidente de Destatis, dans le communiqué.

Mais l'Allemagne a de nouveau souffert de la crise profonde de son modèle industriel et exportateur, fragilisé depuis la pandémie et la crise énergétique déclenchée par l'invasion russe en Ukraine.

"Le commerce extérieur a été confronté à de forts vents contraires en raison de la hausse des droits de douane américains, de l’appréciation de l’euro et d’une concurrence accrue en provenance de Chine", ajoute le communiqué.

Les exportations ont ainsi reculé de 0,3 %, soit une troisième baisse consécutive, plus marquée dans les voitures, les machines et les produits chimiques, secteurs phares du "Made in Germany"

Quant à l'industrie manufacturière, son activité a reculé pour la troisième année d'affilée.

Même constat pour les investissements, qui sont restés particulièrement faibles dans la construction et les équipements, malgré les centaines de milliards d'euros adoptés l'an dernier par le gouvernement pour moderniser les infrastructures et la défense.

Cette relance budgétaire apportera un net rebond du PIB cette année, à 1,3%, espère la coalition menée par Friedrich Merz.

Au dernier trimestre 2025, le PIB a progressé de 0,2% par rapport au trimestre précédent, selon une estimation provisoire.