information fournie par Boursorama avec AFP • 15/01/2026 à 10:56

Ericsson se restructure et envisage de supprimer environ 1.600 postes en Suède

Le géant suédois des télécoms Ericsson a annoncé jeudi qu’il envisageait de supprimer quelque 1.600 postes en Suède, dans le cadre d'une restructuration visant à "améliorer son efficacité opérationnelle".

( TT NEWS AGENCY / HENRIK MONTGOMERY/TT )

"La réduction d’effectifs proposée s'inscrit dans le cadre d'un projet mondial visant à améliorer la structure des coûts tout en maintenant les investissements essentiels au leadership technologique d’Ericsson", a expliqué l’entreprise dans un communiqué.

Le groupe qui compte plus de 90.000 employés dans le monde, dont environ 13.000 en Suède, a indiqué avoir entamé les négociations avec les syndicats

La société est l'un des trois principaux fournisseurs de réseaux mobiles au monde, avec le chinois Huawei et le finlandais Nokia.

En octobre, le groupe a annoncé une forte hausse de son bénéfice net au troisième trimestre, malgré une baisse de ses ventes.

Il doit publier ses résultats du quatrième trimestre le 23 janvier.

A la Bourse de Stockholm, le titre progressait d'environ 1,5% dans les premiers échanges.