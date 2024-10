Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: plombé par ASML, mais détente des taux à la clé information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 07:32









(CercleFinance.com) - Les principaux indices US avaient entamé la semaine tambours battants, les records absolus pleuvant pour le S&P500, le Dow Jones, ainsi que sur des dizaines de valeurs affichant des valorisations stratosphériques... notamment Nvidia revenu à quelques dollars de ses sommets, avec une capitalisation de 3.300Mds$, la seconde de la planète.



Wall Street semblait invulnérable et sa progression, inexorable (puisque +40 points de base de hausse des taux depuis le 1er octobre sur le '10 ans' n'ont pas ralenti sa course, ni le contexte géopolitique d'ailleurs...).



Wall Street avait rouvert indécis -une simple pause initialement- puis s'est brusquement orienté à la baisse vers 16H25, à la suite du plongeon de -15% d'ASML en cinq minutes (et -16,3% ce soir sur le Nasdaq).



Le fondeur néerlandais a entrainé par le fond le secteur des semi-conducteurs et le Nasdaq a lâché -1% (un moindre mal en fait, vu les plongeons d'Arm -6,9%, AMD -5,2%, Nvidia -4,7%, Texas Instruments -4,2%, Broadcom -3,5%, Micron -3,7%...). ASML a revu de près de 10% à la baisse ses prévisions de ventes pour 2025 après avoir complètement raté ses objectifs au troisième trimestre.



Avec la soudaine dissipation du 'full risk-on' des cinq précédentes semaines, le rendement des emprunts d'Etat américains s'est détendu de -7 points de base à 4,03% (il était clos lundi pour cause de Columbus Day).



Plusieurs publications sont passées un peu au second plan : Goldman Sachs -0,1%, Bank of America +0,6% et Citigroup -5,1% (avec une hausse de +9% des provisions et une baisse symétrique du bénéfice).



Une importante salve de publications de résultats est attendue cette semaine puisque 43 sociétés du S&P 500, dont six du Dow Jones, doivent publier leurs comptes, parmi lesquelles Netflix, American Express et Procter & Gamble.



Les investisseurs attendent de bonnes surprises afin de se rassurer sur le niveau élevé des valorisations actuelles, avec l'espoir de revoir à la hausse leurs prévisions sur les résultats des grandes entreprises américaines.



Côté chiffres, l'activité de l'industrie manufacturière s'est vivement contractée dans l'Etat de New York en octobre. L'indice 'Empire State' des conditions générales, calculé par la Fed locale, a en effet reculé de 23 points ce mois-ci pour s'établir à -11,9.





