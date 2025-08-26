Wall Street peu inquiète par les menaces de Trump contre la Fed

Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )

La Bourse de New York a ouvert sans grand mouvement mardi, se montrant peu concernée par la nouvelle attaque de Donald Trump contre l'indépendance de la Réserve fédérale (Fed), à contre-courant des autres places financières.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones reculait de 0,14%, l'indice Nasdaq était proche de l'équilibre (-0,03%) et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,09%.

Nasdaq